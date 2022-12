Experiencias inmersivas en las vallas publicitarias, nos lo cuentan desde Times Square

Desde la intersección comercial más concurrida del mundo, podemos ver cómo las marcas se han apresurado a convertirse en pioneras anamórficas en 3D. Eso incluye el tigre hiperrealista de Samsung en Times Square, la mano gigante de la magia irreal del espacio ASUS, el lujoso perfume flotante de Dior y un sinfín de anillos rodantes y joyas de Bulgari.

Tras meses de intensa promoción por parte de empresas de diversos sectores, el público ha desarrollado un gusto por las sorpresas visuales que superan la realidad física.

Nos lo cuenta la agencia Tiger Party, que se encuentra en Times Square, el centro de campañas creativas y tecnologías DOOH inmersivas más importante del mundo. Desde 2010, la consultora ha sido responsable de campañas DOOH interactivas con la audiencia más importante del año, sincronizando la cuenta regresiva para la celebración de Nochevieja de Times Square.

El CEO de Tiger Party, Rafale Chang, compartió sus pensamientos para 2023:

La conversación de fin de año trata sobre cómo las marcas globales pueden aprovechar diferentes canales digitales y crear impresiones de marca.

El arte 3D DOOH es el nuevo negro en la publicidad digital exterior (DOOH). Momentos como el icónico Gato de Tokio han empujado los límites entre el arte y la publicidad. Y más allá de la fama viral, se están convirtiendo en atractivos en sí mismos.

Los anuncios 3D están configurados para convertirse en la nueva frontera en la participación de la audiencia. Un estudio de Forbes encontró que la publicidad 3D aumentó las tasas de conversión en un 40 % en comparación con la publicidad tradicional. Beneficia no solo a las marcas al atraer la atención de la audiencia, sino también a los propietarios de vallas publicitarias al hacer que sus activos de medios (la ubicación) sean más icónicos, lo que aumenta el potencial de ventas al siguiente nivel.

Los anunciantes tienen la oportunidad de crear experiencias de marca inmersivas, como funciones superpuestas, transmisiones de cámaras en vivo y otras funciones de AR. Ese compromiso en tiempo real y la reacción de la audiencia se están convirtiendo en grandes momentos en las redes sociales y beneficios mutuos para los anunciantes como material de relaciones públicas.

Cómo habilitar experiencias DOOH de última generación

Hay dos enfoques para asegurar la atención en el sitio, los momentos sociales y la cobertura de los medios para una campaña: hacer que sea relevante para la audiencia o incluso involucrarse en ella.

En 2022, hemos visto a muchas marcas usar esta fórmula e implementar «adquisiciones» en todas las vallas publicitarias de Times Square donde los viajeros internacionales (la audiencia) permiten experimentar al 100% la experiencia única con todas las vallas publicitarias sincronizadas. En promedio, la campaña de adquisición de Times Square es cinco veces mayor que antes de la pandemia. Cada mes, hay 1 o 2 adquisiciones gigantes en 2022. (Empieza por Kia, Tiffany, Fendi, One Piece Film Red, Visit Portugal, Met Opera, Turing Red, ASUS Zenbook 17 Fold, Samsung Tiger in the City, Samsung con BTS , Cristiano Ronaldo y la figura de cera de Madame Tussauds, momento de medianoche, etc.)

Como consultor integral de LED y experto creativo en señalización digital, Tiger Party se basa en años de experiencia para convertir las pantallas digitales regulares en un lienzo visionario que brinda no solo lo que la audiencia (clientes potenciales) espera, sino también experiencias que nunca podrían haber imaginado. .

Con GOTIGER PRO, el sistema de señalización patentado de Tiger Party, los propietarios de vallas publicitarias tienen una solución DOOH llave en mano para la reproducción de contenido creativo y la venta de anuncios. Este motor de señalización admite una precisión de hasta 1/60 de segundo para sincronización de contenido en vivo, transacción de datos de 8K y nuevos tecnologías que muestran múltiples capas de creatividad visual en LED compatibles. Es un buen comienzo para vincular con éxito los mensajes de la marca y la participación de la audiencia.

Y una vez más enfatiza el punto principal de los anuncios: atraer la atención de la audiencia. ¿No puedo esperar a ver cómo resultan las tecnologías DOOH en 2023? Estén atentos para conocer el detrás de escena de las celebraciones de NYE 2023 en Times Square.