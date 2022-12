Cómo reducir el ruido de fondo de mi micrófono

Cuando grabamos un podcast, hacemos un vídeo en Youtube o simplemente cuando estamos en una sesión de streaming, el micrófono genera un ruido, muchas veces blanco, que puede llegar a ser bastante insoportable.

Si el audio se queda grabado y podemos procesarlo antes de la publicación en Internet, no hay grandes problemas, ya que podemos usar la herramienta de reducción de ruido de Audacity para limpiarlo completamente. Para ello solo tenemos que seleccionar una zona del audio en la que no hablemos, ir a la opción Reducción de ruido, pulsar en opción «perfil de ruido» y eliminarlo posteriormente después de seleccionar la pista entera, tal y como se muestra en estas capturas:

El problema es cuando no tenemos la opción de editar el sonido, cuando estamos hablando de una videollamada, o de una sesión de streaming en la que deseamos la mejor calidad posible de audio.

Para reducir el ruido de fondo en esos casos, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

– Calidad del micrófono: todos los micrófonos producen ruido de fondo, pero unos producen más que otros. Es importante invertir en un buen micrófono, viendo opiniones de expertos del tema en Youtube, por ejemplo. Los micrófonos que tienen menos ruido de fondo son aquellos que tienen una alta relación señal-ruido (SNR) y una respuesta de frecuencia amplia. La relación señal-ruido es la medida de la cantidad de señal de audio deseada en relación con el ruido de fondo no deseado. Cuanto mayor sea la relación señal-ruido, menos ruido de fondo se escuchará en la grabación.

Los micrófonos de condensador y los micrófonos de diafragma grande suelen tener una alta relación señal-ruido y por lo tanto menos ruido de fondo. Los micrófonos de condensador utilizan un diafragma delgado y un capacitor para convertir el sonido en una señal eléctrica. Los micrófonos de diafragma grande tienen un diafragma más grande y por lo tanto pueden captar más sonido con menos ruido de fondo.

Además, los micrófonos con una respuesta de frecuencia amplia tienen la capacidad de captar un rango más amplio de frecuencias de sonido, lo que también puede ayudar a minimizar el ruido de fondo.

– Dónde conectamos el micrófono: si la tarjeta de sonido que tenemos en el ordenador no es muy buena, el ruido puede venir de ella. Para verificarlo, grabad con el mismo micrófono usando un grabador convencional, no un ordenador, y verificad si el audio grabado contiene el mismo ruido de fondo.

– No pongas el micrófono cerca de dispositivos electromagnéticos como ordenadores, monitores o teléfonos móviles, ya que pueden causar interferencia electromagnética. No suele ser muy grabe, pero cuanto más lejos estés, mejor.

– Lo obvio, usa una habitación con poco ruido de fondo y asegúrate de que la puerta esté cerrada para reducir el ruido ambiental. Ya sé que no hace falta decir algo así, pero he visto de todo durante los últimos años.

Sobre los micrófonos, hay diferentes tipos, y los cardiodes pueden ayudar mucho a reducir el sonido que viene tanto de la parte trasera como de los laterales, reduciendo así el ruido en general.

Muchos creen que es mejor usar un auricular con micrófono en lugar de un micrófono independiente, ya que los auriculares con micrófono suelen tener una mejor cancelación de ruido que los micrófonos independientes, pero eso no siempre se aplica.

Un micrófono cardiode es un tipo de micrófono que tiene un patrón de captación de sonido en forma de «corazón». Esto significa que el micrófono es más sensible al sonido que viene de una sola dirección, en lugar de ser sensible al sonido que viene de todas direcciones. Los micrófonos cardiode se utilizan a menudo para aplicaciones de grabación y transmisión en las que es importante captar el sonido de una sola fuente, como una voz o un instrumento, y minimizar el ruido de fondo.

Por otro lado, algunos micrófonos incluyen cancelación de ruido en tiempo real, una tecnología que se utiliza para eliminar el ruido de fondo no deseado de una señal de audio. Funciona mediante el uso de un micrófono y un procesador de audio que analizan continuamente la señal de audio y eliminan el ruido no deseado en tiempo real. Para funcionar correctamente, la cancelación de ruido en tiempo real requiere un micrófono adicional que capta el ruido de fondo. Este micrófono capta el ruido de fondo de la misma manera que lo haría el oído humano. El procesador de audio utiliza esta información para crear una señal de ruido de fondo «inversa», que se aplica a la señal de audio original para cancelar el ruido de fondo no deseado.