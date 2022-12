Una herramienta para ver vídeos de Youtube sin distracciones

Si pierdes más tiempo del que deseas en YouTube pasando de un vídeo a otro por culpa de las recomendaciones, te servirá contar con la dinámica que propone esta herramienta.

Es una extensión para Chrome que te permite eliminar aquellos apartados de YouTube que te roban la atención, y no dejan que te concentres en el vídeo que estás mirando.

Una extensión para Chrome que quita las distracciones en YouTube

Para muchos usuarios, abrir YouTube es como entrar en un agujero sin fin del que no pueden salir. Pasan de un vídeo a otro, y lo que era un recreo de 5 minutos se transforma en horas pegados a la pantalla.

Un hábito que puede volverse un problema si tienes que usar YouTube para el trabajo o los estudios. Una solución rápida para esto es usar extensiones como Unhook, que ocultan cualquier contenido que no sea relevante para ti.

Por ejemplo, puede ocultar los vídeos recomendados, tendencias, comentarios, los Shorts, entre otro tipo de contenido. Así que solo verás una versión web minimalista de YouTube para que solo te concentres en el vídeo.

Para probar este dinámica, solo necesitas instalar la extensión en Chrome y luego habilitarla. Cuando abras YouTube, y quieras implementar este sistema, solo tienes que pulsar sobre el icono de Unhook y encender el interruptor.

Verás que puedes seleccionar el tipo de contenido que deseas ocultar. No solo te permite ocultar el contenido que aparezca en la página, sino que también puedes quitar secciones enteras. Por ejemplo, puedes establecer que se quite la pestaña de las suscripciones, Shorts, etc.

O si estás viendo un vídeo, puedes establecer que se oculte la lista de reproducción para que no te tientes de seguir mirando vídeos relacionados. Tu YouTube puede ser tan minimalista como desees, para que tengas a la vista solo el vídeo.

Y por supuesto, puedes cambiar estas opciones tantas veces como desees desde la misma extensión.