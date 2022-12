DuckDuckGo bloquea ventanas emergentes de inicio de sesión con Google en terceras webs

DuckDuckGo, una de las compañías tecnológicas que pone a disposición de aquellos que se sientan preocupados por su privacidad en Internet una serie de soluciones para la protección de su privacidad en línea, acaba de anunciar que sus aplicaciones y extensiones de navegador ahora comenzarán a bloquear las ventanas emergentes de inicio de sesión con Google que aparecen en sitios web de terceros.

Eso sí, el nuevo mecanismo de protección no afectará a aquellos sitios web terceros que se encuentren afiliados a Google, que permitan el inicio de sesión con Google integrado en la página de inicio.



Como sabemos, hay muchas plataformas en línea que ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear cuentas e iniciar sesión en las mismas a través de una serie de proveedores de identidad, como lo es Google, entre otras compañías, para así puedan ahorrarse las molestias de crear cuentas de usuario desde cero, y tener credenciales de acceso diferentes para cada sitio web en el que se registren.

Pero esta práctica, pese a que desde Google aseguran que los datos de inicio de sesión con cuentas Google en sitios web de terceros no se utilizarán para anuncios u otros fines que no sean los de seguridad, desde DuckDuckGo observan que no es así, habiendo realizado pruebas en el que llegaron a observar que bajo este mecanismo, la compañía aún hace acopio de algunos datos.

En este sentido, desde DuckDuckGo comparten con BleepingComputer la siguiente declaración:

Por ejemplo, en investing.com, se realizan muchas solicitudes a https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads? (…) Esto incluye la URL de la página completa en los parámetros de la solicitud. En las pruebas, si no iniciamos sesión en el sitio web con Google, la cookie DSID enviada con estas solicitudes tiene un valor de NO_DATA. Si iniciamos sesión en el sitio web con Google, la cookie DSID enviada con estas solicitudes tiene un valor hexadecimal largo

Por ello, ante la posible tentación de creación y uso de cuentas de Google en sitios web de terceros, DuckDuckGo comienza desde ahora a bloquear las ventanas emergentes de inicio de sesión con Google.

Se trata de la última solución enfocada en la protección de la privacidad hasta la fecha, teniendo en la actualidad su propio motor de búsquedas centrado en la privacidad, servicio de correo electrónico, sistema de bloqueo de rastreadores, y se trabaja también en un navegador web independiente, existiendo actualmente una versión beta para macOS.

Este nuevo mecanismo se encuentra ya integrado en las aplicaciones y extensiones, y la única forma de llevar a cabo su desactivación es deshabilitando todas las protecciones de privacidad. Y recordemos que este mecanismo no afecta a los inicios de sesión con Google integrados en la página de inicio de terceras webs.