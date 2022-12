Los subtítulos y subtítulos traducidos en Google Meet ahora cuentan con soporte para más idiomas

Google Meet, la plataforma de Google enfocada en la celebración de reuniones virtuales, acaba de mejorar sus funciones de subtítulos traducidos en tiempo real, y también de subtítulos estándar, en la búsqueda de que un mayor número de personas puedan atender y comprender lo que se comentan en las reuniones programadas en las que participen, tanto si se utiliza el mismo idioma como si se utiliza idiomas distintos al propio.

En lo que respecta a los subtítulos traducidos en tiempo real, ideado para reducir las barreras idiomáticas, esta función llegó en el mes de septiembre del pasado año en fase beta, y a principios de este año tuvo su lanzamiento oficial para todos los usuarios, aunque inicialmente tan sólo admitió traducciones del inglés a francés, alemán, portugués y español, pero no a la inversa.



Reduciendo las barreras idiomáticas y de accesibilidad en las reuniones

Esta situación cambia ahora al expandirse el soporte para los subtítulos traducidos en tiempo real con la llegada de las traducciones del inglés al japonés, mandarín (simplificado) y al sueco, y también del francés, alemán, portugués y español al inglés.

De esta manera, se abarca un mayor número de posibilidades en las traducciones entre diferentes idiomas, llegando a todos los usuarios finales de Google Meet, sin que los administradores de las organizaciones a las que pertenezcan tengan que realizar acción alguna.

Y es que, según Google, esta función está disponible para las reuniones organizadas por clientes de ediciones de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y la actualización de Enseñanza y aprendizaje.

En lo referente a los subtítulos estándar, Google expande el soporte para el Japonés, Ruso, Italiano, Coreano, Holandés, Portugués, y el Mandarín (tradicional). Algunos de estos idiomas tendrán la etiqueta «Beta» y desde Google prometen que irán llegando nuevos idiomas a lo largo del tiempo.

Para esta función, Google dice que se encuentra disponible para todos los usuarios de Google Workspace, así como para usuarios heredados de G Suite Basic y Business.

La expansión hacia los nuevos idiomas ya debería haber concluido, habiendo tenido un plazo de uno a tres días para su despliegue a todos los usuarios de las mencionadas ediciones, según cada función.

Más información/Crédito de la imagen: Google