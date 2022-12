Esta IA de Google podrá leer la ininteligible letra de tu médico

La ininteligible letra de tu médico en las recetas pronto podría ser un problema del pasado. El equipo de Google está trabajando en una posible solución.

Por el momento, solo se trata de un prototipo, pero ya nos deja ver de qué se trata esta nueva iniciativa de Google para el sector de la salud.

La IA de Google podrá descifrar la letra de los médicos en las recetas

No entender la letra del médico en las recetas ya es un clásico. Si bien no pasa de ser gracioso para los pacientes, se convierte en un problema grave cuando los farmacéuticos no entienden de forma correcta las indicaciones de la receta.

Google quiere acabar con este problema. En el contexto de una conferencia en India, el equipo de Google mencionó que está trabajando en un modelo de inteligencia que permitiría descifrar la letra de los médicos.

Hemos comenzado a trabajar en el complejo proceso de identificar lo que está escrito en las recetas médicas mediante la creación de un modelo de asistencia para digitalizarlo, utilizando IA, para profesionales de la salud médica

La dinámica que propone es simple, ya que se integrará a Google Lens. Bastará con abrir el móvil y tomar una foto de la receta del médico. La app escaneará la letra y detectará los medicamentos que se mencionan en la receta, tal como ves en la imagen de arriba.

No solo detectará los medicamentos, sino que también los resaltará en la imagen de la receta, y realizará una búsqueda rápida en Google para obtener información relevante. Por ejemplo, descripción del producto, cómo se usa, efectos secundarios, composición, etc.

Un detalle que menciona el equipo de Google es que esta solución solo funcionará a modo de «tecnología de asistencia» para los farmacéuticos, pero no se tomaría ninguna decisión basada solo en el resultado que arroje la IA.

Por el momento, solo se trata de un prototipo, y si bien la dinámica es más que atractiva, no es seguro que Google este producto en el futuro.