Estos son 3 mitos completamente falsos de Amazon Alexa

Bien tenemos claro que Alexa, el asistente virtual de Amazon, cada día que pasa sigue acumulando más y más terreno en el mercado actual. Sin embargo, son cientos de miles de usuarios los que aún no saben bien de qué va el asistente, sin mencionar a aquellos que directamente desconfían de este.

De hecho, es el propio avance de la tecnología en los últimos tiempos el que hace que una inmensa cantidad de usuarios se resistan a confiar en estos asistentes virtuales, puesto que estamos hablando de cosas como controlar luces, cámaras de seguridad, televisores, electrodomésticos y mucho más, todo desde un mismo dispositivo.

Dicho esto y sabiendo que hay muchos mitos e historias que suelen contar las personas por aquí y por allá, en esta ocasión te estaremos hablando sobre 3 mitos que son completamente falsos de Amazon Alexa y que suelen estar en boca de muchos a pesar de no ser ciertos, así que vamos a por ello.

Es un sistema vulnerable a hackers

La realidad es que todo aquel dispositivo electrónico inteligente que funcione con sistemas operativos, sin excepción alguna, resultan ser propensos a sufrir vulnerabilidades o hackeos. Entonces, hablando de asistentes virtuales, estos no resultarán ser menos vulnerables que un móvil o un ordenador.

En todo caso para poder acceder a un aparato o mismamente a Alexa, el trabajo debe hacerse por algún hacker experimentado que sepa del área, así que por el motivo explicado, este tema de la seguridad no debería de ser revisado con lupa, ya que puede ocurrir en cualquier dispositivo.

Alexa siempre está grabando, incluso sin el permiso del usuario

Esto de las grabaciones puede que sea uno de los temas que más le hagan desconfiar a la gente de estos asistentes virtuales, pero nada más lejos de la realidad. De manera rotunda, Alexa no graba nada que los usuarios no quieran que grabe, es decir, que no siempre está grabando ni lo hace sin tu respectivo permiso.

Teniendo en cuenta que Alexa únicamente graba en aquellos dispositivos que hayas vinculado con el asistente (recibiendo tu permiso de hacerlo, claro está), puedes verificar el historial de voz en las configuraciones del asistente y allí encontrarás todo lo que este grabó.

Alexa solo muestra anuncios de Amazon

Otro gran mito de Alexa, ligado estrechamente al anterior que dice que el asistente escucha todo de los usuarios, resulta ser que únicamente les muestra anuncios y publicidad de Amazon a los usuarios basándose en lo que estos pueden hablar o comentar en privado.

Esto es algo que resulta ser completamente falso, ya que si bien Alexa puede llegar a mostrar uno que otro anuncio de Amazon, principalmente te enseñará los mismos anuncios de siempre que te puedes encontrar por allí en cualquier parte de internet.