Se ha mojado mi móvil, esto es lo que no puedo hacer y lo que sí debería hacer

Cuando el móvil se cae al inodoro, a la piscina o a la bañera, comienzan los nervios, principalmente si es un móvil con poca resistencia al agua.

Hay móviles que están muy bien protegidos, aguantan mucho tiempo debajo del agua, otros aguantan algunos segundos, y otros se apagan de golpe.

Qué tengo que hacer si se moja mi móvil

Lo primero que debes hacer es apagarlo inmediatamente. Luego, retira la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria. Limpia cuidadosamente el exterior del móvil con un paño seco. A continuación, coloca el móvil en un recipiente con arroz seco, lo que ayudará a absorber la humedad. Déjalo en el arroz durante 24-48 horas antes de volver a montarlo y encenderlo. Si aún no funciona correctamente, es posible que necesites llevarlo a un técnico para que lo revise.

El arroz absorbe la humedad gracias a su estructura química. La mayor parte del arroz está compuesta por almidón, un polímero que se compone de muchas moléculas pequeñas de glucosa. Cuando el arroz se coloca en un ambiente húmedo, las moléculas de agua se adhieren a las superficies de las moléculas de almidón y se incorporan entre ellas, lo que provoca que el arroz se hinche y aumente de tamaño. De esta forma, el arroz es capaz de absorber una cantidad significativa de agua, lo que lo convierte en un material útil para deshumidificar ambientes o secar objetos mojados.

Qué no puedo hacer si se moja mi móvil

Si se moja tu móvil, es importante que no lo enciendas ni lo cargues. También es importante evitar sacudirlo o golpearlo, ya que esto podría causar daños adicionales. No debes intentar secarlo con un secador de pelo o con una fuente de calor, ya que el calor puede dañar el dispositivo. Además, no debes intentar abrir el móvil o manipular sus piezas internas, ya que es posible que esto cause aún más daños. Si tienes experiencia montando móviles, sí sería una buena idea abrirlo e intentar secarlo, pero si no hay experiencia, es mejor no hacerlo para evitar daños irreparables.

Por qué el agua estropea los móviles

El agua puede estropear los móviles por varias razones. En primer lugar, el agua puede causar cortocircuitos en los circuitos y componentes electrónicos del móvil, lo que puede hacer que deje de funcionar correctamente. En segundo lugar, el agua puede causar oxidación en los componentes metálicos del móvil, lo que puede dañarlos o hacer que dejen de funcionar. Finalmente, el agua puede provocar la formación de moho y otros tipos de bacterias dentro del móvil, lo que puede dañarlo o hacerlo perder su rendimiento.

El hecho de que algunas veces se apague de golpe es por el primer motivo, por algún cortocircuito dentro del móvil. Depende de dónde haya sido dicho cortocircuito, la avería puede ser o no reparable.