Firefox ya permite guardar páginas web como archivos PDF desde Android

Firefox para Android trae una interesante novedad para los usuarios que prefieren este navegador web.

Una nueva opción que te ahorrará ir a la versión de escritorio para guardar una página web como archivo PDF. Una tarea que ahora ya puedes realizar desde el móvil.

Así puedes guardar páginas web como PDF desde Android con Firefox

Una nueva actualización de Firefox para Android agrega la posibilidad de guardar cualquier página web como un archivo PDF. Si bien la dinámica es diferente a la que encontramos desde la versión de escritorio de Firefox, el proceso sigue siendo simple.

Solo tienes que abrir la página web que que deseas guardar y luego pulsar sobre el menú de los tres puntitos que encontrarás en la barra de herramientas. Una vez que realizas esos pasos, busca las opciones de «Compartir», donde encontrarás las opciones que sueles usar como Gmail, Drive, Mensajes, Bluetooth, copiar al portapapeles, etc. Y verás que ahora se suma «Guardar como PDF».

Tal como sucede con cualquier descarga que realizas desde el navegador, Firefox te informará con una notificación cuando la descarga del archivo PDF esté completa. Y por supuesto, podrás acceder a estos archivos en cualquier momento desde la carpeta «Descargas» de tu móvil Android, y así podrás repasar el PDF de la página web aún cuando estés sin conexión.

Además de esta opción, Firefox para Android trae otras novedades. Por ejemplo, la posibilidad de abrir todos los marcadores dentro de una carpeta, ya sean pestañas nuevas o privadas. Y por supuesto, cada vez que se lanza una nueva versión se corrigen bugs y se mejora la seguridad.

Para probar todas estas novedades solo necesitas actualizar a la última versión de Firefox para Android. Si no has recibido la actualización, da un vistazo a Google Play Store para revisar si no te ha quedado pendiente.