Apple extiende su servicio Emergencia SOS a nuevos mercados

Sin duda, uno de los elementos más interesantes que ha llegado al sector de los móviles inteligentes en los últimos tiempos es Emergencia SOS, el servicio de seguridad de Apple, compatible con todos los modelos de la familia iPhone 14, que usa la conexión satelital para poder recibir ayuda de los servicios de emergencia en aquellas situaciones críticas donde no llegue la cobertura móvil ni otro tipo de conectividad para pedir ayuda en el lugar de los hechos, además de poder tranquilizar a los contactos compartiendo sus ubicaciones cuando no sea posible comunicarse con ellos a través de los servicios de Internet.

Apple ha anunciado hoy una expansión de la disponibilidad de este servicio de seguridad, llegando ahora a Francia, Alemania, Irlanda y el Reino Unido, que se suman a los mercados de Estados Unidos y Canadá, donde ya estaban disponibles desde el pasado mes de noviembre.



Un servicio que es gratuito los dos primeros años

Los usuarios de todos estos mercados, cuando las situaciones lo requieran, podrán activar este servicio en sus dispositivos presionando prolongadamente los botones de encendido y volumen o presionando rápidamente el botón de encendido cinco veces, abriéndose una interfaz que les ayudará a establecer la conexión vía satélite a uno de los satélites que estén dentro de su alcance, y determinarse, mediante un cuestionario con preguntas vitales, el tipo de necesidad a tratar, llevando los datos recabados a los centros de retransmisión atendidos por especialistas capacitados por Apple para que, en nombre de los propios usuarios, soliciten las ayudas necesarias.

Además, como mencionamos, en caso de que no haya emergencia pero no sea posible la comunicación con los contactos, los usuarios que estén en zonas sin cobertura móvil o wifi podrán compartir sus ubicaciones. Apple dice que para ello tan sólo necesitarán ir a la aplicación Find My, y dentro de la pestaña Yo, deslizar para ver la ubicación vía satélite, y tocar Enviar para compartir la ubicación.

Apple recuerda que la conexión vía satélite de los iPhone 14 también funciona con otras funciones de seguridad incluidas en los iPhone y Apple Watch, como la detección de choques y la detección de caídas, entre otros.

Ya es cuestión de que a lo largo del tiempo vaya llegando a más mercados, prometiendo desde la compañía su expansión a lo largo del año próximo sin concretar más datos, aunque por el momento es interesante conocer que llega a estos mercados si, por ejemplo, se piensa viajar estas navidades a algunos de ellos.

Este servicio de ofrece de manera gratuita durante dos años partiendo del momento de la activación del dispositivo iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max, o teniendo uno de estos modelos, a partir de la llegada del servicio a sus mercados en caso de llegar posteriormente a su compra.

Más información: Apple