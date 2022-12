Tronsmart Bang SE, así es el nuevo altavoz portátil de Tronsmart

Si estás pensando en comprar un altavoz para una pequeña fiesta, algo portátil, con buenas luces y buen sonido, echa un vistazo al lanzamiento de hoy, al Tronsmart Bang SE, lo nuevo de la marca, para complementar la serie Tronsmart Bang de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores.

Hablamos de un altavoz Bluetooth, con resistencia al agua, juego de luces, potencia de 40W y posibilidad de conectar una fuente externa con cable o con tarjeta.

Puede cargarse vía puerto USB-C, y cuenta con una autonomía de hasta 24 horas, aunque depende de la configuración que tengamos de las luces.

Cuenta con micrófono incorporado, tiempo de carga de menos de 5 horas, rango de frecuencia de 60 a 20KHz, compatibilidad con asistente de voz (Siri, Cortana o Google Assistant) y opción para parear con otros altavoces, para que suene el mismo sonido desde diferentes dispositivos.

No es muy grande, mide 298 x 164.5 x 118.8mm, siendo ideal para llevarlo a fiestas de unas seis personas. No es un altavoz para llevarlo a grandes multitudes, para eso es mejor optar por el modelo superior de la serie.

Llevo probándolo un par de semanas, y he estado esperando a hoy, 12 de diciembre, para contaros la experiencia.

Mi experiencia con el Tronsmart Bang SE

El embalaje es el adecuado, protegido por ambos lados, con caja que incluye un soporte para llevarlo de un lado a otro, siendo ideal para protegerlo mientras nos desplazamos con él.

Dentro de la caja viene el altavoz, cables y una correa que se engancha en el dispositivo para poder llevarlo colgado en el cuello, con la música siempre encima.

En la parte trasera, protegido con una goma que indica el modelo, vienen los puertos de entrada, así como el de carga, el reset y un USB para U-disk.

La parte frontal cuenta con los dos altavoces, ambos con luces. No hay sonido lateral, es todo frontal, de 40W. Suficientemente potente para una reunión en casa o una fiesta pequeña. Al máximo volumen llega a los vecinos, y fuera de casa tiene una gran amplitud, aunque su respuesta de frecuencia no comienza con los 20Hz, no es muy bueno con los bajos profundos.

El juego de luces llama la atención, tal y como se aprecia en este tiktok:

Es su punto fuerte, sin duda. Es llamativo, bonito, con luces que pueden moverse en diferentes ritmos, alegrando la escena al mismo tiempo que suena la música.

Llama también la atención su resistencia al agua, con protección IPX6.

Controles del Tronsmart Bang SE

Los controles son los adecuados para tenerlo todo bajo control. En el manual explican con detalle como se usa.

– Botón de encendido y apagado: Pulsa dos segundos para encenderlo o para apagarlo. Pulsa una vez para alternar la fuente de audio, bluetooth, cable, tarjeta, etc.

– Botón de ecualizador. Pulsa una vez para encenderlo o para apagarlo.

– Botón de menos. Pulsa una vez para bajar el volumen, dos segundos para retroceder a la canción anterior.

– Botón de reproducción. Pulsa una vez para parar la música o retomarla. Pulsa dos veces para activar el asistente de voz. Pulsa una vez para responder una llamada. Pulsa dos segundos para rechazar una llamada. Pulsa tres segundos para desactivar Bluetooth. Púlsalo ocho segundos junto al botón de encendido para hacer un reset de fábrica.

– Botón de más. Pulsa una vez para subir el volumen, dos segundos para pasar a la canción posterior.

– Parear con otro altavoz. Pulsa una vez para comenzar, otra vez para parar.

– Botón de luz. Pulsa una vez para cambiar el modo. Pulsa dos segundos para desactivar las luces.

Vídeo de presentación

En este vídeo de la marca tenéis resumidas todas sus funcionalidades.

Enlaces y precios

Está disponible a partir de hoy en varios canales, aunque hay descuento de lanzamiento si se compra desde su propia web:

– Tronsmart Bang SE, con oferta de lanzamiento por 54.99 euros.

– En Amazon, por 69,99 euros

– En Aliexpress.

Conclusión

Es una buena opción por el precio que tiene. Es ideal para quien está buscando un altavoz con luces, aunque con ese precio es posible encontrar otros modelos de la misma marca con mejor calidad de sonido (sin luces, eso sí).

Llamativo, elegante y práctico, con buena relación entre calidad y precio.