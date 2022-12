3 formas de descargar vídeos de Facebook de forma sencilla

Al igual que ocurre en las demás redes sociales, dentro de Facebook podemos encontrar vídeos de todo tipo que de seguro nos llaman la atención y que desearíamos descargar. Y aunque lamentablemente esto no se puede hacer de manera nativa, no significa que no haya ninguna forma de poderlo hacer.

En este contexto, son diversas las herramientas de terceros que hay disponibles, ya sean aplicaciones o páginas web y en el presente artículo conocerás a las 3 opciones que mejor encontramos, así que sigue leyendo para saber más del tema.

Comenzamos con una Snapsave, una de las páginas web realmente conocida que ha sido creada con el único propósito de permitirle a los usuarios el descargar vídeos de Facebook, totalmente gratis y en 1080p, en 2K y hasta en 4K.

También es cierto que cuenta con su propia aplicación en la Google Play para que puedas descargarla, sin mencionar que ya sea desde la web o desde la app, Snapsave no cuenta con límite de descargas lo que es completamente genial. Entonces, lo que se debe hacer para emplear Snapsave de la manera correcta es:

– Ingresa a la web oficial de Snapsave o descarga la app en tu dispositivo Android.

– Ve a tu cuenta de Facebook y copia el enlace del vídeo en cuestión.

– Vuelve a Snapsave y pega el enlace del vídeo en el cajetín que se muestra en medio de la pantalla.

– Por último, pulsa en Descargar.

Como su nombre lo indica, esta app que cuenta con más de 100 millones de descargas en la Google Play, tiene como objetivo el descargar vídeos de manera sencilla para que puedas guardarlos en tu móvil sin problemas. De hecho, solo tienes que hacer lo siguiente para descargar esos vídeos que desees:

– Entra en la Google Play y descarga la App de descarga de vídeos.

– Dentro de Facebook, ubica algún vídeo que te guste y que quisieras descargar.

– Pulsa sobre el botón de Compartir, el cual se ubica en la parte inferior derecha del vídeo.

– Abajo, oprime en la pestaña de Más opciones o simplemente en Más, dependiendo de cómo se muestre en tu dispositivo.

– Ubica el recuadro de la App de descarga de vídeos y pulsa sobre este.

– Espera a que la descarga se realice y listo.

Llega el momento de presentar la última alternativa de este post, y lleva por FBVideoDown. Se trata de una página web que permite descargar vídeos de Facebook, reels o hasta historias de manera gratuita y a una calidad máxima de 1080p. La descarga se hace mediante la URL del vídeo y para ello solo debes de seguir los pasos que verás a continuación:

– Entra en tu cuenta de Facebook y ubica el vídeo que quieras descargar.

– Oprime sobre los tres puntos que se muestran en la esquina superior derecha del vídeo.

– Pulsa ahora en la pestaña de Copiar enlace.

– Dentro de la web de FBVideoDown, en la barra superior, pulsa sobre la opción que desees, bien sea Descargar vídeos privados de Facebook, Descargar videos de Facebook, Descargar historias de Facebook o Descargar reels de Facebook.

– Pega el enlace del vídeo en el cajetín que se muestra en medio de la pantalla y oprime en Descargar.