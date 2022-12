Among Us tiene un nuevo modo de juego que cambia las reglas

Los fans de Among Us podrán disfrutar de la última novedad que está llegando al juego.

Tal como anunció el equipo de Innersloth, Among Us estrenará un nuevo modo de juego que cambia la dinámica que ya conocen los jugadores. Te contamos de qué se trata.

Nuevo modo de juego de Among Us, con monstruo incluido

Among Us está estrenando el nuevo modo de juego «Hide ‘n’ Seek», que llegará a todas las plataformas este 9 de diciembre. Una nueva dinámica que sigue al popular juego del escondite o el pilla pilla, y que buscar darle nuevos aires al modo tradicional.

La idea es simple. Uno de los jugadores tendrá que hacer el papel de uno de los tripulantes que se convierte en monstruo, y cuya misión es aniquilar a la tripulación. Y por supuesto, el resto de los tripulantes tendrá que ingeniársela para escapar del monstruo.

Tendrán que buscar un escondite en diferentes sectores de la nave para no ser atrapados y ganar el juego. Y por supuesto, mientras buscan sobrevivir del monstruo tendrán que ir completando sus misiones. Esto no solo será indispensable para ganar el juego, sino que también les dará ventaja de tiempo.

Una dinámica un poco diferente, que puede atraer la atención de aquellos que están un poco aburridos de jugar al clásico modo de Among Us. En este caso, no tendrás que descubrir quién es el impostor, pero tendrá bastante acción con un monstruo deambulando por la nave.

Por otro lado, el equipo de Among Us también anunció que está trayendo nuevos cosméticos y disfraces con esta actualización, que se convierte en la más grande del año. Así que tendrás varias opciones para personalizar a tu personaje. Y como bonus, ahora será posible acariciar a la mascota dentro del juego.

Por supuesto, esta nueva actualización es gratuita, y se irá implementando en todas las plataformas.