Cuáles son los mejores libros de ciencia ficción según una Inteligencia Artificial

Para gustos, colores, pero aún así hay una serie de libros que deben estar en la biblioteca de todo aficionado a la ciencia ficción.

En esta lista no he puesto mis gustos personales, que están muy basados en Asimov y en Cixin Liu, y sí los que me ha devuelto una inteligencia artificial creada por OpenAI.

Algunos libros populares de ciencia ficción incluyen:

1984 por George Orwell

1984 es una novela distópica escrita por George Orwell en 1949. La historia sigue a un personaje llamado Winston Smith, quien vive en una sociedad controlada por un gobierno totalitario llamado el Partido. En esta sociedad, el Partido controla todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo su pensamiento y su comportamiento. A medida que la historia avanza, Winston se rebela contra el Partido y comienza a cuestionar su autoridad. Sin embargo, al final, es capturado y sometido a un proceso de lavado de cerebro para volverlo a hacer un leal seguidor del Partido. La novela es una advertencia sobre el peligro del totalitarismo y la supresión de la individualidad.

Dune de Frank Herbert

Dune es una novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert y publicada en 1965. La historia se desarrolla en un futuro lejano en un planeta llamado Arrakis, también conocido como Dune. Arrakis es el único lugar en la galaxia donde se encuentra la especia, una sustancia valiosa que tiene poderes místicos y que permite a las personas viajar a través del espacio sin envejecer. La novela sigue a Paul Atreides, un joven príncipe que se ve obligado a luchar por su supervivencia y la de su familia después de que su padre sea traicionado y asesinado. A medida que se desarrolla la historia, Paul se convierte en el líder de un grupo de guerreros llamados Fremen y lucha por controlar el suministro de especia en Arrakis. La novela explora temas como el poder, la política, la religión y la ecología.

Un mundo feliz de Aldous Huxley

El libro «Un mundo feliz» es una novela distópica escrita por Aldous Huxley en 1931. La historia se desarrolla en un futuro lejano en el que la tecnología y la ciencia han avanzado mucho, y la sociedad ha evolucionado hacia una forma completamente diferente de vida. En este mundo, las emociones y la individualidad han sido suprimidas en favor de la eficiencia y la estabilidad. La gente vive en comunidades controladas por un gobierno totalitario, y se les administran drogas para mantenerlos felices y sumisos. La historia sigue a un personaje llamado Bernard Marx, quien es un miembro de la élite de la sociedad, pero que se siente insatisfecho con su vida y comienza a cuestionar las normas y valores de su mundo. A medida que la historia progresa, Bernard se enfrenta a dificultades y peligros mientras trata de encontrar su lugar en un mundo que parece carecer de significado y propósito.

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

Fahrenheit 451 es una novela distópica escrita por Ray Bradbury. En ella, la historia se desarrolla en un futuro lejano en el que las personas viven en una sociedad controlada por un gobierno opresivo. La lectura y el pensamiento crítico son prohibidos, y las personas se distraen con la televisión y los juegos en lugar de buscar la verdad y la sabiduría. La historia sigue a un bombero llamado Guy Montag, quien se da cuenta de la falsedad de esta sociedad y se rebela contra ella. Con la ayuda de una joven llamada Clarisse, Guy comienza a cuestionar su papel en la sociedad y a buscar una forma de luchar contra el sistema opresivo. La novela explora temas como la censura, la libertad de expresión y la individualidad en una sociedad controlada por el gobierno.

La guerra de los mundos de H.G. Wells

El libro La guerra de los mundos es una novela escrita por el autor británico H.G. Wells en 1898. La historia se desarrolla en Inglaterra y sigue a un grupo de personajes que experimentan el ataque de una raza de extraterrestres marcianos. Los marcianos llegan a la Tierra en naves espaciales y comienzan a destruir ciudades y poblaciones enteras. Los personajes luchan por sobrevivir a la invasión y encontrar una manera de detener a los marcianos. La novela es una obra maestra de la ciencia ficción y ha sido adaptada a varias películas y series de televisión.

El juego de Ender de Orson Scott Card

El juego de Ender es un libro escrito por Orson Scott Card y publicado por primera vez en 1985. La historia sigue a un joven llamado Ender Wiggin, quien es reclutado para una escuela militar donde se entrena a los niños para luchar contra una raza alienígena que ha atacado a la Tierra. Ender es un estudiante excepcional y pronto se convierte en el líder de su clase, pero también se encuentra en una situación moral difícil al tener que tomar decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras. A medida que avanza en su entrenamiento, se da cuenta de que su vida es una especie de juego diseñado para prepararlo para una batalla decisiva contra los aliens. Al final del libro, Ender se enfrenta a la raza alienígena y logra vencerlos, pero a un alto costo.

Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams

La Guía del autoestopista galáctico es una novela de ciencia ficción escrita por Douglas Adams. La historia sigue a un personaje llamado Arthur Dent, quien es el único humano sobreviviente de la destrucción de la Tierra por un grupo de extraterrestres conocidos como Vogon. Arthur se embarca en una aventura intergaláctica junto a un grupo de alienígenas y humanos que han sido salvados de la destrucción de sus respectivos planetas. Juntos, recorren la galaxia en busca de un lugar seguro donde vivir, mientras se enfrentan a peligros y desafíos a lo largo del camino. La novela es una sátira de la ciencia ficción y la sociedad humana en general, y se ha convertido en un clásico de la literatura contemporánea.

Neuromante de William Gibson

Neuromante es una novela de ciencia ficción escrita por William Gibson y publicada en 1984. La historia sigue a un hacker llamado Case que es contratado por un misterioso empresario para ingresar a una red de computadoras virtuales conocida como el ciberespacio. Mientras se adentra en este mundo digital, Case se encuentra con una variedad de personajes y entidades, incluyendo una IA llamada Wintermute y una tribu de hackers conocidos como los Pájaros del Tiempo. A medida que avanza en su misión, Case se da cuenta de que está siendo manipulado y que su vida está en peligro. La novela explora temas como la tecnología avanzada, la realidad virtual y la relación entre la tecnología y la humanidad.

La trilogía Matrix de Wachowski

Aquí me ha sorprendido mucho la respuesta, ya que no es un libro. Matrix es una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Lana y Lilly Wachowski y lanzada en 1999. La historia sigue a un hombre llamado Neo, que descubre que la realidad en la que vive es en realidad una simulación creada por unas máquinas inteligentes. A medida que Neo comienza a cuestionar la realidad, se une a un grupo de rebeldes que luchan contra las máquinas y tratan de liberar a la humanidad de la simulación. La película fue un éxito de taquilla y ha sido seguida por dos secuelas: Matrix Reloaded y Matrix Revolutions.

Serie La Fundación de Isaac Asimov

Los libros de «La Fundación» de Isaac Asimov son una serie de novelas de ciencia ficción que cuentan la historia de un grupo de científicos y políticos que trabajan en un proyecto para salvar a la humanidad de un futuro apocalíptico. La serie consta de siete libros en total, escritos entre 1951 y 1993.

El primer libro, «La Fundación», se centra en la historia de un matemático llamado Hari Seldon que ha desarrollado una teoría científica llamada «psicohistoria» que le permite predecir el futuro de la humanidad con un alto grado de precisión. Seldon utiliza esta teoría para crear un plan para salvar a la humanidad de un futuro caos y destrucción, y establece una fundación en un planeta lejano para llevar a cabo su plan.

El segundo libro, «Fundación e Imperio», sigue la historia de la fundación mientras lucha contra una amenaza externa en la forma de un imperio galáctico en declive que busca destruirla. Mientras tanto, Seldon y sus seguidores deben enfrentarse a la creciente corrupción y traición dentro de la propia fundación.

Los libros siguientes de la serie, «Segunda Fundación», «Fundación y Tierra», «Fundación y Cámara», «Fundación y Imperio» y «Fundación y Fragmentos», siguen la historia de la fundación mientras lucha por cumplir con su destino y salvar a la humanidad de un futuro apocalíptico. A lo largo de la serie, los personajes enfrentan desafíos políticos, científicos y personales mientras intentan mantenerse fieles al plan de Seldon y cumplir con su misión.

En general, «La Fundación» de Asimov es una serie fascinante que combina elementos de ciencia ficción, política y filosofía para explorar temas como el destino y el libre albedrío en un futuro lejano. Si te gustan las historias de ciencia ficción y estás interesado en temas filosóficos y políticos, estos libros podrían ser una excelente opción para ti.

Como veis, la IA no se ha mojado mucho, ha mostrado grandes clásicos que prácticamente todo el mundo ha leído, aunque debo reconocer que en mi caso me falta el Neuromante, que aún lo tengo pendiente (sí, lo sé, vergüenza mía).

La IA responsable por la lista es un modelo llamado ChatGPT que interactúa de forma conversacional, un modelo hermano de InstructGPT, que está capacitado para seguir instrucciones y dar respuestas a cualquier pregunta.