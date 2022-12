Twitter lleva los tweets recomendados a todos los usuarios

El equipo de Twitter anunció que está extendiendo las recomendaciones de tweets a todos los usuarios.

Sí, en tu timeline, y en otras secciones de Twitter, verás tweets recomendados de personas que no sigues. Es parte de la nueva estrategia de Twitter para ayudar a los usuarios a descubrir nuevos contenidos.

Twitter comienza a mostrar tweets recomendados a todos los usuarios

Twitter anunció que los tweets recomendados se estarán implementando para todos los usuarios:

Queremos asegurarnos de que todos en Twitter vean el mejor contenido de la plataforma, por lo que ampliamos las recomendaciones a todos los usuarios, incluidos aquellos que quizás no las hayan visto en el pasado.

Algunos usuarios hace tiempo que ya tenían este cambio en su cuenta, pero no se había extendido de forma global. Así que si no estabas en ese grupo, ahora verás que tu timeline, y algunas otras secciones de Twitter, van a reflejar esta actualización de la plataforma.

No es una idea nueva, ya que hemos visto esta misma estrategia en otras plataformas, como Instagram. Si bien el timeline seguirá mostrando el contenido de las personas que sigues, verás alguno que otro tweet de alguien desconocido. Y no será ningún error, sino que formará parte de estos «tweets recomendados».

Tal como mencionó Twitter en el pasado, el equipo trabaja para que estas recomendaciones contribuyan a «conversaciones relevantes, saludables y auténticas». Habrá que ver si los usuarios toman esta actualización de esta manera.

Aunque esta dinámica trata de no ser invasiva, encontrarse con contenido no solicitado no es del agrado del todo. Entre los anuncios y los tweets recomendados, puede que sea demasiado para aquellos que solo quieren abrir la app y ver el contenido de las personas que siguen en la plataforma. Y ten en cuenta que no solo los encontrarás en el timeline, también se verán en otras secciones populares de la plataforma.