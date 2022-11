WhatsApp permitirá dar contexto a los mensajes reenviados

WhatsApp quiere darte una pequeña ayuda cuando reenvíes mensajes con contenido multimedia.

Ya sea que envíes una imagen, un GIF o un vídeo, WhatsApp te permitirá conservar el texto adjunto para darle contexto a tu contacto.

WhatsApp mejorará el reenvío de los mensajes con contenido multimedia

WhatsApp ya ha comenzado a implementar su nueva función para que los usuarios puedan «enviarse mensaje a sí mismo». Una dinámica práctica que nos ahorra tener que recurrir a trucos complicados para guardar notas, recordatorios o enlaces que queremos revisar más tarde.

Pero no es la única mejora que se avecina a WhatsApp. Tal como mencionan en WABetaInfo, el equipo de WhatsApp también está trabajando en una nueva dinámica para los mensajes que reenviamos en los chats. Específicamente, aquellos mensajes que contienen un imagen, vídeo o GIF.

Cuando reenviamos contenido multimedia no se conserva el comentario, o el texto adjunto, que suele incluirse en estos mensajes. Si bien esto no representa un gran problema, no le da contexto a la persona que lo recibe, así que tenemos que incluir de forma manual el texto o darle explicaciones a nuestro contacto.

WhatsApp quiere mejorar esta dinámica conservando el mensaje adjunto al contenido multimedia para que funcione a modo de título. Por otro lado, si quieres reenviar el contenido, pero mantener privado el comentarios, puedes hacerlo con una simple acción.

Solo tienes que pulsar sobre la X antes de elegir el contacto para reenviar el contenido multimedia y listo. Solo se enviará la imagen o vídeo, sin ningún tipo de texto, como sucede hasta ahora. Una mejora que solo funcionará cuando reenvías un contenido multimedia de forma individual, ya sea imagen, vídeo o GIF.

Por el momento, esta dinámica se está probando en la versión beta de WhatsApp, así que habrá que esperar que pase las diferentes fases de prueba para que la veamos en funcionamiento en la versión estable.