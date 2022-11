Los 5 mejores juegos de Square Enix para móviles Android

Square Enix es una de las compañías desarrolladoras de videojuegos más renombradas dentro del medio, conocida ampliamente por ser quien ha creado tres de las series de juegos japoneses más vendidos de todos, es decir, Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts.

El caso es que en menos de un par de meses, ya no podrás acceder a Deus Ex Go, juego creado por Square Enix Montreal, que fue adquirida por la compañía de juegos sueca Embracer Group en mayo. Si bien Embracer cambió el nombre del estudio a Onoma en octubre, aparecieron informes menos de un mes después de que cerraría el desarrollador de juegos móviles. Ahora, Onoma ha anunciado en Twitter que Deus Ex Go, Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows y Space Invaders: Hidden Heroes ya no estarán disponibles después del 4 de enero de 2023.

Ahora bien, la compañía, además de tener grandes títulos para consolas, también ofrece una amplia variedad de entregas para dispositivos móviles, por lo que aquí podrás 5 de los mejores juegos desarrollados por Square Enix para Android, así que vamos a por ello.

Si entre nuestros lectores hay un fiel seguidor de la saga de Final Fantasy, este sin duda es un título que no puede hacer falta en vuestro móvil. El Final Fantasy IV (3d remake), se centra en el desvío de lealtad de Cecil para con el Rey de Baronía, puesto que ya no es capaz de seguir las órdenes del regente y decide poner fin a su sangriento y malvado gobierno.

En fin, que es un clásico que debes probar sí o sí en tu móvil. Es verdad, tiene un precio considerable de 17,99 euros, pero si realmente te gustan este tipo de títulos y eres un fan de la saga, la realidad es que vale la pena cada euro.

Pasando ahora a un género diferente, Dragon Quest Builders se trata de un videojuego de construcción bastante interesante y atractivo de seguir. Básicamente, dentro del modo historia, el jugador va topándose con diferentes elementos presentes en el primer juego de la saga, como diversos objetos, monstruos, equipos y hasta las propias ciudades emblemáticas del mencionado título.

Este modo historia se divide en varios capítulos, donde progresivamente deberás construir nuevas aldeas, recolectar recursos y materiales, descubrir nuevos edificios y artesanías, entre muchas otras cosas. También hay que destacar el modo creativo, desde donde se te permitirá crear sin ningún límite. ¿Cuál puede ser el único inconveniente de este juego móvil? Su precio, el cual viene siendo de 33,99 euros.

Siguiendo con la saga de Dragon Quest, DQ Dai: A Hero’s Bonds es una de las creaciones más recientes de Square Enix. Siendo diseñado específicamente para pantallas táctiles, este título cuenta con unos gráficos realmente buenos y un sistema de combate que sin duda hay que destacar.

De hecho, hay un modo cooperativo donde podrás participar en las peleas más épicas e increíbles de todas. No obstante, por si llegaras a desear centrarte exclusivamente en la historia, también puedes activar el modo automático para dejar de pelear y que las cosas vayan por sí solas mientras tú disfrutas del espectáculo. Este título se puede conseguir totalmente gratis en la Google Play, así que ve a por él.

En base al clásico japonés Seiken Densetsu 3, o mejor conocido como Trials of Mana, Square Enix ha creado una nueva versión de este título en 3D para móviles Android que no podíamos dejar de mencionar en este post. Lo primero que hay que comentar, es que se trata de una versión totalmente renovada del título original, pasando desde los gráficos y el sistema de batalla, hasta la banda sonora y las propias voces de los personajes.

Pasando ahora a la jugabilidad, cuando se inicia el juego hay 6 personajes elegibles aunque solo podrás escoger 3, cosa que hará mover la dirección de la historia para un lado u otro dependiendo de a quiénes hayas escogido.

En cuanto a la trama del título, la paz en el mundo ha terminado y la Diosa de Mana debe de luchar contra los Benevodons (conocidos como monstruos de la destrucción), para así lograr que vuelvan los tiempos de paz y tranquilidad. Otra gran entrega de Square Enix que tiene un importante precio actual de 28,99 euros.

Es cada 300 años que el ascenso de Monrastrum arrasa con todas las formas de vida en el planeta, y este es ese año. El fin del mundo es inminente, pero aún hay una posibilidad de salvarlo todo, eso si tienes el equipo, la fuerza y los compañeros necesarios para luchar contra Los Sinistrals y derrotarlos.

Hablamos de un videojuego lleno de aventura y acción, totalmente gratuito, e incluso, galardonado como uno de los Mejores juegos de 2019 de Google, incluyendo la Selección de los editores en Japón, así que está claro que se trata de un título bastante bueno.