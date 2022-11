EZVIZ H8c, cámara WIFI con visión nocturna, giro de 360 grados, seguimiento automático y 1080p

En cámaras de seguridad ya lo hemos visto todo, desde las que cuestan 20 euros a las que pasan de 1000. Es difícil sorprendernos, ya que son muchas las marcas que nos han enviado cámaras para analizarlas durante estos últimos seis años (cuando abrimos la categoría de «Cámaras de Seguridad«).

Hoy le toca el turno a la EZVIZ H8c, una cámara que no es tecnológicamente innovadora, pero que destaca por ofrecer una gran cantidad de funciones por un precio muy asequible.

Disponible por 60 euros, cuenta con todo lo que veis en la imagen inferior:

He grabado un vídeo mostrando cómo es y cómo se configura, donde pueden verse detalles de todas las opciones existentes en la app para este modelo. Luego la he estado probando en el jardín de una casa de campo, y tiene un campo de visión tan espectacular que llama mucho la atención.

Os dejo el vídeo y después os comento lo que me gusta más y lo que me gusta menos:

Lo que más me gusta es poder hacer fotos 360 grados, que tenga identificación de contorno humano para evitar falsos positivos, y que haga seguimiento de siluetas de forma automática. El poder definir si quiero ver con infrarrojos o con foco de luz para verlo en color, también es toda una ventaja, y el foco es realmente potente.

La comunicación bidireccional, la calidad de vídeo, la alarma de sonido y la resistencia a la intemperie son puntos obligatorios en cámaras de este tipo, incluso de ese precio, por lo que no es algo que me haya llamado tanto la atención.

Sobre los puntos que menos me han gustado, tenemos el peso y la necesidad de llevar cable de alimentación. Es una cámara grande, llama mucho la atención, no es fácil esconderla para que los invasores no la vean. En ese punto me quedo con la EZVIZ BZ2 que os mostré hace unos meses, de la cual estoy profundamente enamorado.

Por otro lado, su dependencia con el cable de alimentación no me gusta. Me he acostumbrado a las cámaras que tienen batería interna, ya que no consumen tanta electricidad, y pueden estar funcionando meses antes de necesitar cargarse. Aún así, reconozco que si tenemos esta cámara en una segunda residencia, es bueno no tener que preocuparnos de si está o no está cargada, aunque para ello hay paneles solares que pueden ayudar mucho con el tema.

De modo que tenemos una cámara con cable de alimentación y muchas funciones premium por un precio de solo 60 euros, una gran compra para quien necesite respirar tranquilo mientras está fuera de su casa.

Enlace: ezviz.com/es/product/H8c/43685