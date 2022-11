Qué hacer para que Google Discover deje de mostrar noticias que no interesan

Para tener un fácil acceso a las noticias de Google en tu móvil Android, solo es necesario deslizar el dedo hacia la página izquierda en la pantalla principal del dispositivo.

Sí, es mucha la información interesante y de valor que se puede encontrar en esta sección, sin embargo Google no siempre es capaz de mostrar esos contenidos que realmente nos llaman la atención.

Para fortuna de todos, es posible configurar el algoritmo de Google para que se envíen esas noticias que sí resulten ser de nuestro interés, ya sean temas relacionados con la política, finanzas, deportes, cine, entretenimiento, entre muchas otras categorías.

Ahora bien, hay unas cuantas cosas que se pueden hacer tanto para que Google Discover deje de mostrar esas noticias que no nos interesan, como para que también empiece a mostrar toda la información que sí es importante para cada quien, así que vamos a por ello.

Reporta esos temas que no son de tu interés

Como se hace en casi cualquier otro rincón de internet, si un anuncio o una noticia te sale en pantalla pero no va acorde a tus intereses, lo que debes hacer es indicarle a Google que el asunto en cuestión no te resulta interesante y sencillamente no quieres ver más de esas noticias.

Para esto, primero debes ubicar la noticia en cuestión dentro de Google Discover, para luego pulsar sobre los tres puntos que se muestran en la esquina inferior derecha de esta. Allí, solo será necesario oprimir sobre el botón de No me interesa esto, y listo.

Define cuáles son tus intereses

Otra de las principales opciones que hay, es el gestionar todas aquellas noticias que hayas marcado, tanto las buenas que te resultaron interesantes, como las menos atractivas que no llamaron tu atención. Esto se hace de manera muy sencilla mediante una misma herramienta de Google que están ahí para que cada quien pueda mantener su orden

Para configurar esto, será necesario pulsas sobre los tres puntos de la esquina inferior derecha y luego oprimir en la pestaña de Gestionar tus intereses. Una vez dentro, podrás ingresar a las listas de esos contenidos “buenos y malos” y allí definir correctamente cuál tipo de contenido quieres ver y cuál no.