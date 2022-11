Windows 11 va lento: cómo mejorar el rendimiento y recuperar la potencia del ordenador

Los ordenadores siempre son susceptibles a volverse un poco lentos y a bajar su rendimiento, esto muchas veces incluso sin un motivo o razón aparente. Claro, si has descargado un programa o juego extremadamente pesado y realizas largas jornadas de uso del aparato, es normal que suceda.

Sin embargo y si ese no es tu caso, hay unas cuantas cosas que puedes hacer para recuperar la potencia del ordenador y hacer que su rendimiento mejore, así que presta atención a las siguientes líneas.

Actualiza el sistema

Las actualizaciones de sistema, sean para un ordenador, móvil, consola de videojuegos o cualquier otro aparato, siempre resultan ser vitales, ya que con estas los desarrolladores buscan solucionar errores, incluyendo cualquiera que provoque que el ordenador vaya más lento.

Para verificar si cuentas con la última actualización de sistema, solo debes abrir el menú de inicio y escribir Buscar actualizaciones. Una vez dentro de este apartado, verás si tu ordenador se encuentra actualizado o si debes descargar una nueva actualización.

Desactiva el inicio de programas al arranque

Hay algunos programas que se encuentran configurados para que se abran una vez se encienda el ordenador, acción que indudablemente provoca que el aparato baje una marcha y por tanto, que se vuelva más lento puesto que estas apps están trabajando en segundo plano.

Entonces, si tienes de estos programas que se inician cuando se enciende el ordenador, lo que debes hacer es abrir el menú de inicio y escribir Administrador de tareas. Estando dentro, pulsa arriba en la casilla de Inicio y empieza a desactivar las apps y programas en cuestión.

Libera espacio del ordenador

El espacio de almacenamiento siempre suele ser un problema ligado al desempeño de un ordenador o de un móvil, por ejemplo, y para ayudarte con esto, Windows cuenta con una herramienta que es capaz de liberar espacio de manera automática para que no te preocupes en hacerlo tú mismo.

Para acceder a este, abre el menú de inicio e ingresa a la app de Configuración. Luego, dentro de la pestaña de Sistema, ingresa al apartado de Almacenamiento y por último activa la función de Sensor de almacenamiento.

Verifica que tu ordenador no tenga virus

Hay que hacer una mención importante para este apartado, puesto que hoy en día lamentablemente es muy común que si una PC comienza a comportarse de manera extraña y tiene un rendimiento anormal, esta haya sido infectada por algún programa malicioso (malware), software espía (spyware), software publicitario (adware) o cualquier otro tipo de virus informático.

No obstante y antes de asumir lo peor, puedes ejecutar un análisis de antivirus para verificar si todo está bien o no. La gran mayoría de ordenadores con Windows 11 cuentan con su respectivo antivirus de Microsoft, así que aprovéchalo. Windows incluso tiene un programa que limpia el ordenador de todo lo que no es necesario.

Opta por ir con un especialista

Si ninguna de las opciones mencionadas llega a darte resultados positivos, lo más adecuado es que te dirijas directamente a un técnico especialista que pueda revisar más a fondo tu ordenador para así encontrar dónde está la falla.