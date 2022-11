YouTube comienza a probar las capacidades de compras en Shorts para hacer frente a TikTok

YouTube, la plataforma de vídeos de Google, sigue trabajando para atraer a usuarios y creadores, además de buscar métodos que permitan mejorar sus ingresos. A este respecto, y dado que YouTube también ha abrazado las capacidades de compras en los últimos años, ahora está comenzando a probar las capacidades de compras a Shorts, su rival a TikTok.

De momento, estas capacidades se encuentran en fase de pruebas a través de creadores elegibles en los Estados Unidos que actualmente también están probando el etiquetado de productos de sus propias tiendas.



También experimentan con un nuevo programa de afiliados

Publicado inicialmente por Financial Times y confirmado posteriormente por un portavoz a la publicación TechCrunch este pasado martes, a YouTube no se le pasa que TikTok también ha venido adquiriendo capacidades de compras en los últimos tiempos, incluyendo el comienzo de las pruebas de TikTok Shop en los Estados Unidos la pasada semana, y por tanto Shorts no iba a ser menos

Y la llegada de las capacidades de compra llega ante un escenario en el que se viene arrastrando una caída media del 1,9% en los ingresos publicitarios año tras año, según dejaron ver en el informe de ganancias trimestrales presentado por la compañía matriz el pasado mes de octubre.

Los visitantes procedentes de Estados Unidos, India, Brasil, Canadá y Australia serán quienes puedan ver las etiquetas y también comprar productos a través de Shorts.

Esto supondrá una oportunidad para la plataforma con el remontar los ingresos, aunque para hacerlo más atractivo, desde YouTube también están comenzando a experimentar con un programa de afiliados en los Estados Unidos, por el que los creadores de contenidos podrán ganar comisiones por las ventas de productos recomendados en sus vídeos convencionales y aquellos que publiquen también en Shorts.

Recordemos en este punto que los creadores tendrán además un nuevo esquema de ingresos, que entrará en vigor en 2023, por el que obtendrán un 45 % de los ingresos por publicidad, buscando de este modo incentivar a los usuarios a crear más vídeos y los mismos se hagan virales para obtener un máximo de visitas posibles, mejorando con ello los ingresos por publicidad.

En el caso de Shorts, podrán participar en el nuevo esquema aquellos creadores que tengan al menos 1000 suscriptores y 10 millones de vistas durante 90 días. La competencia está servida, agitando a las diferentes plataformas a moverse para no quedarse atrás.

Vía: TechCrunch