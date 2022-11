A Boston Dynamics no le gusta que los perros robots de Ghost Robotics usen armas

Boston Dynamics diseñó y desarrolló al famoso perro robot que siempre vemos en nuestra categoría de robótica. Sus movimientos y su aplicación en el mundo real llama mucho la atención, pero siempre nos ha preocupado que alguien le ponga un arma encima y lo use como robot en una guerra.

Eso es algo que Boston Dynamics ha dicho que no ocurrirá, ya que procura que sus clientes no le den ese uso, pero hay otra empresa con robots parecidos que sí lo ha hecho: Ghost Robotics.

Aunque Boston Dynamics no puede hacer nada para evitar que otra empresa venda robots con armas a sus clientes, sí hay una cosa que ha hecho, ha demandado a Ghost Robotics por violar decenas de sus patentes, ya que su robot perro es muy parecido al de ellos.

En TC hablan del caso con detalle, donde recuerdan que Ghost publicó imágenes de una feria comercial de 2021 donde mostraba a uno de sus robots con un rifle no tripulado montado en su espalda. Aunque Ghost dice que no venderá ese robot armado a países que no sean aliados de Estados Unidos, también deja claro que no tienen cómo controlar lo que sus clientes harán con él.

No vamos a dictarles a nuestros clientes gubernamentales cómo usan los robots.

Está claro que vender robots inteligentes con un buen grado de movilidad, capaces de llevar armas encima, es un negocio muy lucrativo, pero hay una carta firmada por varias empresas que promete no hacer eso. Por desgracia, Ghost no firmó la carta…