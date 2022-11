WhatsApp tendrá una nueva dinámica para las notificaciones durante el modo No molestar

Si usas con frecuencia el modo No Molestar en tu móvil, puede que te interese conocer la nueva dinámica que WhatsApp implementará para las notificaciones.

Para que las llamadas de WhatsApp dejen de ser una molestia cuando no quieres que te interrumpan, y tampoco se queden en el olvido, habrá un pequeño cambio en la presentación de las notificaciones.

Las notificaciones de WhatsApp mejoran con el modo No Molestar

Si bien podemos activar el modo No molestar en el móvil con un simple toque, las apps reaccionan de forma independiente a esta configuración del dispositivo. Por ejemplo, si alguien te llama en WhatsApp, no se escuchará la llamada, ya que el modo No Molestar las silencia tal como sucede con cualquier tipo de notificaciones.

Sin embargo, la interfaz de la llamada aparecerá ocupando toda la pantalla de bloqueo, o se verá como una notificación constante en la barra superior si tienes el móvil desbloqueado. Así que las llamadas de WhatsApp no suenan durante el modo No Molestar, pero siguen siendo visible en la pantalla.

Y si no la viste, te quedará un notificación de llamada perdida. WhatsApp quiere cambiar esta dinámica para que seguir la misma línea que el modo No Molestar, tal como mencionan en WABetaInfo.

Las llamadas de WhatsApp ya no aparecen en la pantalla de bloqueo cuando tienes el modo No Molestar activado, y las notificaciones son más específicas. Ya no verás el típico mensaje de «llamada perdida», sino que se muestra uno del estilo «llamada perdida durante el modo No Molestar».

Parece un pequeño cambio, pero mejora la experiencia del usuario. Y por supuesto, a la persona que te llama WhatsApp no le modifica nada ni tampoco le reporta la razón por la que no has atendido la llamada.

Por el momento, esta nueva dinámica se encuentra en beta, así que habrá que esperar hasta que se implemente en la versión estable.