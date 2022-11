Lo nuevo de YouTube para dinamizar aún más las transmisiones en vivo

Llega una nueva función a YouTube que ayudará aún más a que los creadores puedan fortalecer sus respectivas comunidades durante las propias transmisiones y eventos de vídeo en directo.

Se trata de Live Q&A, preguntas y respuestas en vivo, que permitirá a los creadores responder a las preguntas que vayan recibiendo a lo largo de sus transmisiones y eventos en vídeo, una nueva característica interactiva que dará más dinamismo a las transmisiones.



De esta manera, los seguidores ya no necesitarán usar los chats en vivo en las transmisiones para hacer llegar esas cuestiones a los creadores, mientras ellos lo tienen ahora más fácil y organizada de poder responder a dichas inquietudes.

Acorde al equipo de YouTube:

Preguntas y respuestas en vivo le permite crear y administrar sesiones de preguntas y respuestas en el chat en vivo durante sus transmisiones y estrenos directamente desde la sala de control en vivo (LCR)

Las Preguntas y respuestas en vivo se suman a otra de las funciones interactivas, las encuestas en vivo, con la que los creadores podrán plantear cuestiones a sus respectivos seguidores, siendo otra forma de fortalecer las comunidades.

De esta manera, los chats en vivo quedarán únicamente para las conversaciones, si bien desde esta herramienta se dará aviso de cuando los creadores hayan iniciado sesión en la función de preguntas y respuestas en vivo a través de una notificación fija.

Los creadores también podrán seleccionar cualquiera de las cuestiones recibidas y darle respuesta, fijando dicha cuestión respondida en el propio chat en vivo.

YouTube señala que las preguntas irán llegando cronológicamente, donde las preguntas serán administradas por los mismos sistemas que permiten moderar el chat en vivo, si bien la administración también puede recaer en suarios con permisos de administrador o editor de canales para acceder a la lista, seleccionar las que se vaya a responder, e incluso eliminar preguntas por diversos motivos.

Y apuntan además que:

Las preguntas están ordenadas cronológicamente con las que se envían primero en la parte superior. No hay un número máximo de preguntas, pero después de 200 preguntas, las más antiguas de su lista ya no aparecerán.

No cabe duda que con el auge de las transmisiones en vivo en plataformas como TikTok o Twitch está haciendo que los rivales tengan que tomar cartas en el asunto para no quedarse atrás, de ahí que desde Youtube no paren de seguir llevando nuevos lanzamientos para creadores y seguidores.

Más información: YouTube