La VPN de Google ya está disponible para Windows y Mac

Google está trayendo los beneficios de su VPN a Windows y Mac, gracias a Google One.

Sí, los usuarios que tienen algunos de los planes superiores de Google One ya pueden contar con el servicio de VPN en el escritorio, siguiendo la misma dinámica que ofrece en el móvil.

Google One lleva su servicio de VPN al escritorio

Google está extendiendo su servicio de VPN al escritorio, aunque como parte de los beneficios de los planes de Google One. Y por supuesto, aún tiene limitaciones, tal como sucede con su propuesta para Android.

El propósito de este servicio de Google es proteger los dispositivos, así que solo se permite el uso con este objetivo: la privacidad y seguridad de los usuarios. Pero no será de utilidad si lo que te interesa es evitar las restricciones geográficas para ver contenido en internet. Google no permite escoger una IP de forma manual, sino que la asigna automáticamente teniendo en cuenta la región del usuario.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que este servicio VPN de Google aún no está presente en todos los países. Y aún en los países admitidos es necesario contar con el plan Premium de Google One para acceder a este servicio de VPN, ya que no funciona como una app independiente.

Aquellos que cuenten con el plan Premium (de 2 TB) o uno superior, encontrarán el enlace para tener la VPN en el escritorio desde su cuenta de Google One. Solo deben ir a Beneficios >> Protección VPN para múltiples dispositivos >> Descargar.

En cuando a la interfaz, es la misma que encontramos en Android, así no necesitarás complicarte con demasiadas opciones para activar la VPN que ofrece Google. Solo necesitas pasar por una breve configuración y ya tendrás la VPN activa en la barra de tareas de Windows o el menú de Mac.