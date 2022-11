WhatsApp refuerza la seguridad de las fotos configuradas para verse una sola vez

WhatsApp implementará una nueva medida de seguridad para proteger esas imágenes que envías para verse una sola vez.

Para que este contenido esté protegido de la mirada de los curiosos, WhatsApp solo permitirá su visualización desde el móvil, dejando fuera a su versión web y de escritorio. Te contamos de qué se trata.

WhatsApp tendrá una nueva dinámica para proteger los mensajes de vista única

Una de las opciones que nos ofrece WhatsApp cuando queremos mantener una fotografía privada es «configurarla para verla una sola vez». Es decir, una vez que nuestro contacto vea la imagen en el visor y lo cierre, desaparecerá.

Una dinámica práctica, que nos ahorra tener que configurar los mensajes que desaparecen después de determinado período de tiempo. Hasta el momento, esta dinámica funciona tanto en la app de WhatsApp como en las diferentes plataformas.

Sin embargo, tal como mencionan en WABetaInfo, WhatsApp eliminará la posibilidad de abrir o enviar mensajes de fotos o vídeos de vista única desde la versión web y de escritorio. Es decir, las imágenes y vídeos configurados para verlos una sola vez solo podrán verse desde el móvil.

No es por falta de compatibilidad, ya que hemos visto que funciona correctamente, sino que es un tema de seguridad. En la app, WhatsApp ha tomado medidas para que el usuario no pueda tomar capturas de pantalla de la imagen o vídeo, pero desde el PC el contenido no cuenta con esta protección.

Además, hay varios trucos que aplican los usuarios para poder ver este contenido más de una vez desde WhatsApp Web, saltando la restricción de la app. Y sin mencionar que no solo nuestro destinatario podría tomar una captura de pantalla del contenido, sino que sería más fácil para cualquier curioso cerca del PC ver nuestra cuenta de WhatsApp abierta.

Cuando WhatsApp lance esta actualización y recibamos una foto de vista única desde la web o la versión de escritorio, veremos un mensaje que nos informará que recibimos un mensaje de vista única, pero por razones de seguridad solo se puede visualizar desde el móvil.