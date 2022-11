IPTV que distribuye fútbol y contenido protegido en general, paga multa millonaria

Usar un IPTV que ofrezca películas y partidos de fútbol tiene más riesgos de lo que puede parecer. Las instituciones que cuidan de los derechos de autor llevan años persiguiendo a distintos IPTV, y en algunos casos han pedido registros de sus clientes para ir también a por ellos.

Hay muchos IPTV en el mercado, y la mayoría solo son programas que no tienen contenido, únicamente esperan a que le digamos las listas de canales que deben reproducir y ya está. Tenemos a Dimplay, TiviMate IPTV Player, el Iptv de Gamesoftgames, Smarters Player Lite… no hay nada ilegal en usar un programa de este tipo, peor a veces cargamos listas de canales que no cumplen la ley vigente.

Es lo que ha pasado ahora con un proveedor pirata de IPTV, que ha pagado una multa de $15,7 millones a DISH Network y la International Broadcaster Coalition Against Piracy después de perder un juicio. Se trata del proveedor iStar, declarado directamente responsable de infringir los derechos de autor de DISH. iStar, con sede en Irak, tenía una plataforma IPTV llamada ‘Online TV’, y desde allí la gente podía ver el contenido de DISH sin tener que pagar al propietario de los derechos de autor. Al estar en Irak, ha sido muy difícil condenarlo y perseguirlo judicialmente.

El tribunal ha decidido quedarse con los dominios y restringir las empresas de hospedaje en Estados Unidos y Europa.

La denuncia se realizó en septiembre de 2021, pero solo ahora tenemos el resultado publicado.

En torrentfreak explican todos los detalles del caso, dejando claro que la persecución ha sido constante, con argumentos que culpan a iStar de la bajada de suscriptores de DISH, algo muy difícil de demostrar, sin duda.