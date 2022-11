Cómo limpiar la pantalla de una Smart TV de forma correcta

A pesar de que las pantallas de los Smart TV deben de limpiarse de manera más o menos constante, esto no es algo que la gran mayoría de usuarios realicen, o al menos no de una forma correcta.

Por ese motivo, creemos que resulta conveniente el hablar sobre este asunto de limpiar las pantallas de los televisores, así que sigue leyendo para saber más del tema.

Pues bien, la mayoría de seguro nos hemos encontrado en alguna tienda, con los conocidos kits de limpieza para mantener la pantalla de tu Smart TV sin ningún tipo manchas, huellas o polvo. El tema con estos kits es que además de ser generalmente caros, no resultan ser necesarios en lo absoluto para poder ocupar una pantalla limpia y libre de suciedad.

Qué se necesita para limpiar correctamente la pantalla de un Smart TV

Para aplicar un mantenimiento correcto a la pantalla en cuestión, solo será necesario contar con un paño de microfibra, los cuales vienen siendo un producto suave con tela que no desprende pelusa y eso es precisamente lo que se busca.

Entonces, solo hará falta tener la pantalla del televisor apagado para así comenzar a pasar el paño de microfibra, el cual debe estar totalmente seco para ir quitando primero todo el polvo y suciedad exterior que haya. Contrario a eso, se debe evitar el uso de papel de cocina o de baño, ya que luego de algunas pasadas pueden dañarse y con esto comenzar a dejar partes de papel en la pantalla.

Luego de esto y si hay manchas o suciedad en general que no quiera salir, lo que se puede hacer es humedecer el paño con un poco de agua y luego limpiar sobre la zona deseada. En caso de que se desee, también se puede optar por preparar un poco de agua destilada con alcohol isopropílico, mezcla que será de más ayuda para mantener limpia la pantalla del televisor.

No obstante, sí que hay algunas cosas que se deben evitar hacer para no dañar la pantalla, y lo primero que debemos aclarar es que no se debe usar alcohol etílico en ningún momento, puesto que este puede llegar a corroer el propio material de la pantalla y ese sería un gran problema.

Además de esto, también se debe evitar poner cualquier líquido directamente sobre la pantalla, bien sea agua o la mezcla entre esta con el alcohol isopropílico. Lo correcto, como ya te lo comentamos previamente, es aplicar un poco del líquido en el paño y luego pasarlo por la pantalla.