Google Play ocultará las apps que hace tiempo no se actualizan

Google Play Store comienza a implementar una nueva medida para proteger a los usuarios.

A partir de este mes, la tienda de Google ocultará las apps que llevan años sin actualizarse. Así que los nuevos usuarios no podrán encontrar ni instalar estas apps que podrían poner en peligro a sus dispositivos.

No podrás instalar apps de Google Play que lleven años sin actualizarse

En los últimos meses, el equipo de Google fue anunciando una serie de cambios en Play Store para mejorar la experiencia de los usuarios. Por ejemplo, fue cambiando la forma de publicar las reseñas para eliminar aquellas que son falsas.

También ha actualizado sus políticas para eliminar la publicidad intrusiva dentro de las apps y juegos. Y ahora entra en vigor una de las medidas que Google anunció hace unos meses, y que tiene que ver con aquellas aplicaciones que llevan tiempo sin actualizarse.

A partir de este mes, Google Play comenzará a ocultar aquellas aplicaciones que no se han actualizado en los dos últimos años. Una medida de seguridad para proteger los dispositivos de los usuarios, ya que las versiones antiguas pueden que no cuenten con las protecciones adecuadas, tal como anunció el equipo de Google en abril:

Hoy, como parte de las últimas actualizaciones de la política de Google Play , estamos tomando medidas adicionales para proteger a los usuarios de la instalación de aplicaciones que pueden no tener las funciones de privacidad y seguridad más recientes

Así que los desarrolladores que han tenido sus aplicaciones abandonadas, ya sea porque han perdido el interés o porque quieren conservar su base de usuarios, tuvieron un margen de varios meses para actualizarlas, como requiere la nueva política de Google.

Por otro lado, aquellos que no han tomado ninguna acción verán que sus apps quedarán en el olvido. Si bien no serán retiradas de Google Play Store, no se mostrarán a los nuevos usuarios. Una dinámica práctica, ya que los usuarios no suelen revisar los detalles de la app para saber cuándo fue su última actualización o de qué tiempo son las reseñas que acompañan la ficha.