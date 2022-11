Google tiene nuevas funciones para encontrar cupones y descuentos desde el buscador

Google está sumando nuevas funciones en el buscador pensadas para las compras online.

Nuevas funciones que facilitará encontrar ofertas en los productos que nos interesan, ya que nos permitirán identificar los cupones y descuentos.

Nuevas funciones para las compras online

Google se adelanta a las compras navideñas con una serie de funciones que están llegando al buscador para conseguir las mejores ofertas.

Por ejemplo, los cupones de descuentos ganan protagonismo en las fichas de los productos que se muestran en los resultados de búsqueda. No solo serán más visibles, sino que también se podrán copiar con un simple clic.

Por otro lado, también se mostrará una nueva insignia de » Promoción» en aquellos artículos que tengan una oferta interesante para los usuarios, por ejemplo, «20% de descuento».

Otra de las nuevas funciones nos permitirá comparar un producto en diferentes plataformas desde los mismos resultados de búsqueda. Una dinámica que nos ahorrará pasar de una plataforma a otra buscando el mejor precio. Por supuesto, luego podremos pasar de los resultados de búsqueda e ir a la tienda online para ver todos los detalles del producto.

Y si no tienes referencia sobre el precio de un producto, y que no sabes si el precio que muestra determinada fuente es elevado o no, podrás valerte de una nueva herramienta de «información de precios» .

Esta herramienta te permitirá comparar el precio con diferentes fuentes y evaluar si el precio es normal, está elevado o es una buena propuesta. Así que se suman al buscador de Google una serie de nuevas opciones para que podamos evaluar tanto el producto como el precio desde los resultados de búsqueda.

El equipo de Google no ha mencionado si todas estas funciones se irán desplegando a todo el mundo en las próximas semanas, o si solo están pensadas para los usuarios de EE.UU.