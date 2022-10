Whatsapp Plus, por qué no es buena idea descargarlo y cuáles son los riesgos de utilizarlo

Es más que probable que alguna vez hayas escuchado hablar de WhatsApp Plus, una versión modificada de la app de mensajería que, aunque ciertamente logra otorgar muchas herramientas adicionales, cuenta con algunos riesgos importantes.

Entre los principales riesgos a los que se pueden exponer los usuarios que usen modificaciones en la app, se encuentran el poder ser baneados, sufrir de problemas de privacidad o incluso ser víctimas de ataques de malware.

Qué es Whatsapp Plus

Pero antes que nada, ¿Qué es WhatsApp Plus y cuáles son esas mejoras extras que ofrece y que no tiene la versión original de WhatsApp? Pues bien, se trata básicamente de un mod (una versión modificada y no oficial) que resulta estar desarrollado en base al código fuente de WhatsApp, aunque sin tener el permiso de los propietarios de esta app (de Meta, propietaria también de Instagram y Facebook).

Como Whatsapp Plus podrás hacer lo mismo que con WhatsApp, como enviar fotos y vídeos, mensajes, hacer llamadas o videollamadas. Pero además de esto, la gracia llega con las funciones extras que presenta el mod.

Estas ventajas van desde cambiar el color de los chats y de la plataforma en sí, hasta ver los mensajes y estados eliminados de los demás usuarios, o también desaparecer para algunos contactos y cambiar la última hora de conexión a una hora diferente, entre muchas otras cosas. Lo de los estados era su principal baza, aunque ahora que Whatsapp ya permite hacer mucho en ese sentido, el atractivo de Whatsapp Plus ha ido disminuyendo.

Los problemas que tiene utilizar WhatsApp Plus

Ahora bien, todas estas funciones adicionales tienen un precio también, puesto que al no ser una versión oficial de la app, esto puede traer muchos problemas a largo plazo. De hecho y yéndonos al primer problema, cuando se aceptan las condiciones de uso de WhatsApp, dejamos claro el estar de acuerdo con la prohibición de WhatsApp de utilizar modificaciones de la aplicación.

WhatsApp reprende a todos aquellos usuarios a los que se les encuentre utilizando modificaciones de la app. Para estos casos, WhatsApp se reserva todo el derecho de poder banear a esas personas de manera temporal o incluso de forma indefinida, lo cual resultan ser palabras mayores y prácticamente es estar jugando con fuego.

Además de esto, si se tiene en cuenta la posibilidad real de traer algún virus o malware a tu móvil con la descarga de WhatsApp Plus, resulta ser ya bastante peligroso el descargar este mod, aún aunque se descargue desde sitios de confianza como APK Mirror o APKPure, por ejemplo.

Por añadidura, también es de importancia destacar que WhatsApp Plus no cuenta con chats cifrados, lo que significa que la integridad de los datos siempre estará comprometida y, por tanto, cualquier ciberdelincuente podría acceder a estos sin que el usuario se dé cuenta.

En conclusión podemos decir que todos somos libres de utilizar cualquier aplicación que queramos, pero en base a todos los fundamentos planteados, la recomendación general es que no se opte por descargar WhatsApp Plus.