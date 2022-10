Dirigera de IKEA, el cerebro de su hogar inteligente, llega a Estados Unidos y Europa

IKEA presentó este año su nuevo centro de hogar inteligente, y le bautizó como Dirigera.

Ahora ha recibido novedades, justo antes de su lanzamiento en América del Norte y la mayor parte de Europa esta semana, y entre dichas novedades se incluye una aplicación de hogar inteligente completamente rediseñada.

Por un precio de unos 60 euros (depende del país), Dirigera tiene varias ventajas: es fácil de configurar y utilizar, permite una migración de dispositivos sencilla desde la antigua versión (Gateway), permite organizar los dispositivos por habitaciones (igual que hace Amazon Alexa). Por desgracia, su precio se duplica si lo comparamos con Gateway, y no es tan sofisticado como otras soluciones de otros fabricantes, pero es un paso importante dentro del mundo «IKEA inteligente».

Para usarlo hay que instalar su nueva aplicación «Home smart» (disponible ahora para iOS y Android ) e instalar los dispositivos que vayamos comprando, como atenuadores e interruptores, bombillas, enchufes, sensores, botones inteligentes, persianas, altavoces y purificadores de aire, entre otros.

La respuesta de los dispositivos es rápida, con luces que se encienden y apagan rápidamente después de usar el control remoto, y con opción de usar control de voz para que podemos gestionar todos los dispositivos fácilmente.

Existe la posibilidad de añadir escenas, conjuntos de dispositivos que se sincronizan entre ellos para que tengan una configuración específica en un momento determinado.

Aunque no es compatible con IFTTT, las puertas no están cerradas. Sí lo es con Zigbee, de manera que podemos usar bombillas de Zigbee, por ejemplo, no hacen falta ser de IKEA.

Usan un nuevo estándar de interoperabilidad de hogares inteligentes llamado Matter, un lenguaje común para que los dispositivos domésticos inteligentes se comuniquen entre ellos, sin usar Internet, lo que permitirá ir ampliando la familia de dispositivos compatibles. Hay otras plataformas que hablarán ese idioma, como Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings y Apple Home.

Dirigera admite integraciones con otros ecosistemas de hogares inteligentes, de forma que no es necesario ser de IKEA y no poder disfrutar de los asistentes ya disponibles por nuestra casa.

Podéis obtener más información en ikea.com.