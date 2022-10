Desde dónde se podrán ver los partidos del Mundial de Fútbol de Catar 2022 desde España y Latinoamérica

Falta menos de un mes para que comience oficialmente el Mundial de Fútbol de Catar 2022, y ya podemos ver a todo el planeta preparándose para esta gran fiesta que tendrá inicio el próximo 20 de noviembre.

Ahora en cuanto al tema de la transmisión de los partidos, claro que hay diferentes opciones para ver los encuentros ya sea en España o en Latinoamérica.

Para las personas que viven dentro de España, la buena noticia es que todos los partidos de la Selección Española podrán verse de manera gratuita y en abierto, específicamente en La 1 puesto que RTVE cuenta con los derechos para transmitir estos encuentros.

En Televisión Española también se podrá ver el partido inaugural del mundial, un partido de cada grupo, cuatro de octavos de final, dos de cuartos, las semifinales y la mismísima final, todo esto también totalmente gratis y al alcance de todos.

Ya si se desea el poder tener acceso a todos y cada uno de los partidos de la competición, es la plataforma de pago Movistar Plus+ quien realizará las emisiones de los 64 encuentros para que los usuarios vean los que más les interesen.

Además de esto, se habilitará un nuevo canal que emitirá contenido del mundial las 24 horas, yendo desde contenido adicional como los resúmenes y análisis de los partidos, hasta tertulias, reportajes y declaraciones, entre otras cosas.

De hecho, es importante destacar el comunicado de Movistar que indica que este nuevo canal no tendrá coste alguno para los usuarios que tengan contratado el paquete LaLiga o el de Todo el Fútbol, sin mencionar que no se podrá acceder a este canal si no es a través de los paquetes mencionados.

Pasando el Atlántico y llegando hasta Latinoamérica, comentamos que la empresa suiza Mountrigi Management Group, llegó a comprarle a la FIFA los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol en hasta 16 países del continente, yendo desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires.

Esta compañía ha establecido acuerdos de ventas con diferentes medios para transmitir los partidos, como DirecTV Latin America, Televisa, TV Azteca, TyC International, Caracol, Tigo, RCN, Televen, entre otras compañías.