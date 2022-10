Cómo evitar que los niños sean espiados mientras usan el iPhone

Para nadie es un secreto que los dispositivos móviles iOS y Android son usados como herramientas por las empresas para espiar nuestras actividades en la red y hábitos de uso.

Así también, existen aplicaciones que ejecutan acciones en segundo plano con el fin de obtener información del usuario para implementar estrategias de marketing orientadas a mejorar su producto o enviar publicidad, algo que se ajuste a sus preferencias e inducir al consumo.

En el caso de los niños que usan dispositivos iOS, hace poco surgió una herramienta de nombre Do not track kids, desarrollada para este sistema operativo, y que sirve como un escudo para garantizar la privacidad de los niños mientras utilizan el iPhone o el iPad; todo esto por una tarifa de 5 dólares por mes.

Una vez instalada en el dispositivo móvil iOS, la aplicación se mantiene funcionando en segundo plano, bloqueando cualquier acción llevada a cabo por la aplicación espía para hacerse con la información del usuario, en este caso el niño.

Añadido a esto, Do not track kids posee una sección de dibujos animados a través de la cual los niños pueden tener la oportunidad de recibir una lección sobre privacidad en línea.

En cuanto al desarrollo de la aplicación, este proceso estuvo a cargo de Patrick Johnson, ex investigador de la Agencia de Seguridad Nacional y que actualmente ejerce como director de tecnología de Disconnect, una empresa que se dedica al desarrollo de software de privacidad.

Para Patrick la creación de esta aplicación era una prioridad que tenía desde hace tiempo, de manera que pudiera brindar a los padres una herramienta que les permitiera resguardar la privacidad de los niños al usar un dispositivo móvil, en este caso un iPhone o iPad.

De manera que Do not track kids impide que las empresas puedan recopilar datos del niño a partir de los cuales puedan desarrollar una estrategia que les permita enviar a este publicidad segmentada con el propósito de estimularlo y hacer que pase más tiempo usando su aplicación o producto.

Una vez instalado Do not track kids en el teléfono o tablet iOS, deberás abrir la app Ajustes y buscar la opción que conceda permiso a esta aplicación para que se ejecute. Esto podrás hacerlo siguiendo esta ruta: General > VPN & Device Management > DNS.

Esto permitirá que Do not track kids realice su trabajo en segundo plano, aunque puedes luego efectuar ajustes que potencien las capacidades de esta herramienta.

Y es que, si bien Apple hace énfasis en la capacidad que posee el iPhone para impedir acciones de espionaje provenientes de terceros, las funciones de defensa que integra este dispositivo tienen un alcance limitado respecto a las de Do not track kids. De modo que, aunque actives la opción Ask app not to track, existen aplicaciones que son capaces de evadir esta restricción y recopilar información del usuario sin problemas.

Enlace: apps.apple.com.