Adobe expande los límites creativos con la Inteligencia Artificial

Adobe Inc ha querido centrar la sección de Sneaks de este año a las innovaciones impulsadas por la IA para llevar a la creatividad a nuevos límites, con opción a que algunas de las posibilidades mostradas, en el marco de la celebración de Adobe Max, lleguen a convertirse finalmente en funciones para algunos de los productos de la compañía.

A este respecto, han mostrado la nueva función de composición de imágenes de Project Clever Composites por la que, mediante el uso de la IA y la automatización, permite insertar un objeto (o alguien) en una imagen, sin necesidad de pasar por un tedioso proceso que implicará incluso horas de trabajo.



Todo lo que hay que hacer es hacer unos pocos clics para conseguir un resultado bastante realista. Desde Adobe ponen el ejemplo de conseguir tener la imagen de alguien delante de la Torre Eiffel en caso de que ese alguien se olvidara de hacerla físicamente en aquel lugar.

Con Project Instant Add permite lo que indica su nombre enfocándose en la edición de vídeos, que es «añadir instantáneamente» algo que faltaba en la edición. Bastará con asignar el elemento en el vídeo al que asignar texto o gráficos y la IA se encargará del resto.

Project Magnetic Type permite una combinación perfecta de formas, incluso dibujadas a mano, con textos.

Project Vector Edge permite a diseñadores gráficos llevar elementos de diseño 2D sobre superficies en entornos 3D a escala real y a alta resolución, facilitando la visualización de cómo quedarían diseños 2D en vallas, marquesinas, y otros elementos del mundo real.

Project Motion Mix utiliza tecnologías de generación de movimiento basadas en la IA y de renderización humana para generar movimientos humanos realistas de cualquier persona, partiendo de una imagen fija de la misma.

Project Blink pasa a ser una nueva herramienta de edición de vídeo permite buscar y extraer las partes más relevantes de los vídeos bastando tan solo con la búsqueda de palabras específicas, objetos, sonidos o incluso tipos de actividades existentes en el vídeo para luego seleccionar la parte de la transcripción del vídeo que quieran utiliza, generándose automáticamente un nuevo clip de vídeo mediante IA.

En Project Artistic Scenes permite transformar automáticamente escenas 3D a estilos artísticos para usar en la realidad aumentada o en el metaverso. Project All of Me es un editor inteligente de fotos de retratos permite hacer modificaciones sobre los sujetos en la imagen como por ejemplo que puedan aparecer con otra ropa diferente sin necesidad de que los mismos deban hacerse una sesión de fotos con los nuevos estilos de moda.

Y por último está Project Beyond the Seen, para generar imágenes panorámicas completas de 360° partiendo de una imagen, generando entornos 3D realistas e inmersivos, y Project Made in the Shade, permite el cambio de personas u objetos en una imagen, generándose sus sombras de forma realista.

Según Adobe:

La tecnología de IA de Adobe reconoce la profundidad, la iluminación y otros aspectos de una escena, lo que permite a los usuarios mover una persona o un objeto dentro de una foto mientras se proyectan sombras realistas. Ahora cualquiera -aficionados o profesionales- puede mover fácilmente personas u objetos con sombras en las fotografías, una tecnología especialmente útil para componer imágenes en 3D y hacer gráficos en movimiento en 3D.

Como vemos, muchas de las actividades creativas que implicaban minutos u horas, incluso con resultados poco prácticos, pasaron a la historia gracias a las innovaciones de la Inteligencia Artificial, permitiendo realizar cosas tradicionalmente complejas en pocos clics y con resultados realistas.

Más información/Crédito de imagen: Adobe