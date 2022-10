Google presenta oficialmente la edición Go de Android 13 para móviles de escasos recursos

Google acaba de presentar la versión Go de Android 13, la nueva versión de Android enfocada a teléfonos móviles de escasos recursos, que habitualmente disponen de poca memoria y almacenamiento, poniendo en manos de los usuarios de este segmento de dispositivos móviles algunas de las cualidades presentes en Android 13 como son los permisos de notificación, las preferencias de idiomas de la aplicación, entre otros aspectos.

Quizás haya que recordar que, pese a la existencia de móviles de bajos recursos, que en la práctica son móviles muy baratos, hace más de un mes que Google determinó que los nuevos móviles Go deberán tener al menos 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno para poder optar a la nueva edición Go de Android 13.



Trayendo una versión reducida de Android 13 a móviles baratos

La compañía dice en su comunicado de hoy que el nuevo Android 13 Go Edition se basa en tres cualidades críticas: la confiabilidad, la facilidad de uso y la personalización.

A este respecto, señala que Android 13 Go Edition cuenta con soporte para Google Play System Updates por el que los dispositivos reciben las actualizaciones de software importantes de forma regular a través de Play Store, lo que permite recibir actualizaciones críticas de forma rápida, sencilla y directa sin comprometer el almacenamiento de los dispositivos.

Con ello, los móviles Go siempre estarán al día sin necesidad de esperar a recibir las actualizaciones por parte de los correspondientes fabricantes o bien esperar a la llegada de la próxima versión de Android.

Por otro lado, esta nueva versión introduce la función Descubrir, un feed que los usuarios tendrán a disposición deslizándose desde la página de inicio hacia la derecha, donde encontrarán una selección de artículos y otros tipos de contenidos.

Y en materia de personalización, esta versión Go es la primera en incorporar Material You, la versión más actual del estilo visual Material Design, que permitirá a los usuarios personalizar el esquema de colores de los elementos en función del fondo de pantalla elegido.

Para ello, nada más elegir el fondo de pantalla, Android 13 Go Edition les ofrecerá cuatro esquemas de color a elegir para presionar en aquella que más llegue a gustar, para que todo el esquema de color vaya acorde a la imagen escogida.

Y además de las prestaciones generales, Google dice que con el anuncio del nuevo Android 13 Go Edition se cumple un nuevo hito al alcanzar más de 250 millones de dispositivos activos mensuales con la tecnología de Android Go, y avanza que en 2023 llegarán al mercado nuevos dispositivos con Android 13 Go Edition.

Más información: Google