Chasm: The Rift, disparos en primera persona al estilo de los 90, ya disponible en Steam

Chasm: The Rift, el shooter retro importado desde la era dorada de los FPS de los noventa, ya está disponible en Steam y GOG.

El juego, que puede comprarse por 19.99€ con un 10% de descuento temporal por su lanzamiento, nos devuelve a una fecha en la que otros semejantes nos dejaban horas en pantalla. Doom nació en 1993, Chasm: The Rift en 1997.

Se trata de un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Action Forms y publicado en 1997 por Megamedia. Quería competir con Quake, y lo hizo muy dignamente con un juego donde el jugador asume el papel de un marine anónimo que debe acabar con los llamados «Timestrikers», seres mutantes. Ahora se presenta con la información de desarrollador de Action Forms y General Arcade, editado por SNEG.

Hablamos de pasillos oscuros, de escenarios de diferentes épocas, de catacumbas y criptas donde iremos encontrando diferentes tipos de armas y utensilios que recuperan nuestra salud.

Lo he instalado en mi PC Celeron y funciona perfectamente sin tarjeta gráfica adicional. Es un juego que requiere poco, pero que garantiza muchas horas de entretenimiento para los que echan de menos juegos donde no hay mucha complejidad: saltar, correr, esquivar y disparar a los malos, que están perfectamente pixelados para que las pesadillas no nos acompañen después.

Podéis ver más detalles, con capturas de pantalla, en icomedia.eu o en la propia página de Steam.