Esta IA crea pósteres de películas a partir de cualquier texto que escribas

Si quieres distraerte este fin de semana, puedes dar un vistazo a This Movie Does Not Exist! Una web que usa IA para generar carteles o pósteres de películas a partir de un título y una sinopsis.

Si, te crea una cartelera de película que no existe con tu texto. Las posibilidades son muchísimas y dependerá de tu imaginación.

Una IA que crea pósteres de películas usando tu texto

El primer póster que ves en la imagen de arriba fue generado a partir del título (en inglés) «Los astronautas que viajan en el tiempo» y una sinopsis que dice «Una banda heterogénea de astronautas viaja en el tiempo para detener una invasión alienígena».

Sí, a partir de ese texto, esta IA generó una imagen que reúne todos los elementos de la consigna y creo este póster de una película que no existe. Una dinámica que encontramos en This Movie Does Not Exist!, creada por Seb Lhomme.

La IA no solo es capaz de combinar los elementos que se mencionan en el título, sino que también tiene en cuenta todos los detalles que se incluyen en la sinopsis, como la época. Por ejemplo, el segundo póster de la imagen de arriba se generó a partir de una sinopsis que cuenta sobre un superhéroe en un pueblo del Viejo Oeste.

Con solo pulsar «Create new movie» veras los diferentes pósteres de películas que van generando de forma aleatoria a partir de texto. O puedes dar un vistazo a «Top 50» para ver los pósteres creados más populares.

Si bien verás que hay muchas imperfecciones en los personajes o en el texto que se incluye en los carteles, es una web interesante que muestra lo que se puede lograr con herramientas basadas en inteligencia artificial. La web también daba la opción de crear nuestro propio póster a partir de un título o sinopsis que escribamos, pero está deshabilitada de momento.