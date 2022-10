Twitter te pedirá que confirmes que tienes más de 18 años para ver contenido sensible

Twitter está causando confusión a los usuarios con uno de los últimos avisos que está mostrando en determinados tweets.

Más allá de las advertencias que solemos encontrar con contenido sensible, esta nuevo aviso de Twitter anima a los usuarios a ingresar sus fecha de nacimiento para confirmar que tienen más de 18 años y desbloquear el contenido del tweet.

Aún no parece que se esté implementando a nivel mundial, pero como mencionan en TC, Twitter ha confirmado que está «desplegando lentamente esta función».

Twitter pide a los usuarios que confirmen la edad para mostrar determinado contenido

Twitter está restringiendo los tweets sensibles con un nuevo aviso que limita la visualización a menos que el usuario confirme que tiene más de 18 años.

Como puede verse en los tweets que han compartido algunos usuarios, Twitter pone un aviso con un mensaje del estilo:

Contenido para adultos con restricción de edad. Es posible que este contenido no sea apropiado para todo público. Para ver este contenido multimedia, deberás agregar tu fecha de nacimiento en tu perfil. Twitter también usa tu edad para mostrarte contenido más relevante, incluidos los anuncios…

Dentro del aviso se incluye el enlace que dirige a la ficha del perfil para agregar la fecha de nacimiento. Y por otro lado, también se suma un enlace para ir al Centro de Ayuda de Twitter y repasar sus directrices con respecto al «Contenido con restricción de edad«.

Tal como se menciona en el aviso, se explica que los menores de 18 años, o que no hayan agregado la fecha de nacimiento en su perfil, no tendrán acceso a contenido no apto para menores.

Un portavoz de Twitter menciona que esta medida se implementa en pro de la seguridad y para mejorar la experiencia de los usuarios. Así que de esta forma, Twitter planea restringir contenido sensible a usuarios que son menores de 18 años o que no han especificado su edad en la configuración de la cuenta.