Retro Gadgets, un interesante juego para construir y programar gadgets

Ahora que está de moda lo «vintage», nada como un juego donde tengamos que dar tienda suelta a nuestra imaginación para crear gadgets que recuerdan a lo que teníamos en las manos en la década de los 80.

Se trata de Retro Gadgets, y hace pocos días que por fin está ya disponible la demo en Steam, después de mucha espera por parte de los interesados.

Evil Licorice es el equipo responsable, formado por Studio Evil y el creador de Kingdom, Marco Bancale. Se trata de una estación de creación de gadgets, donde podemos arrastrar componentes, soldarlos y darle forma a lo que queramos, incluyendo juegos que funcionan.

En este tráiler podéis ver de qué se trata:

La interfaz es intuitiva, aunque por lo que he podido probar, no echaría de menos un tutorial de inicio para saber dónde está todo y no tener que buscarlo. Allí tenemos botones, interruptores, diales, joysticks y mucho más, de forma que podemos ir arrastrándolo a la mesa de trabajo y soldar, dando forma y poniendo pintura y pegatinas para que se personalice todo al máximo.

Podemos también descargar, inspeccionar y aplicar ingeniería inversa a los proyectos de otros miembros de la comunidad, de forma que no hace falta empezar desde cero, podemos ver un gadget interesante y modificarlo, separando las partes para ver cómo funciona.

Los puestos en programación podrán usar un entorno Lua documentado, y es ahí donde hay realmente magia, ya que podemos desde tener una consola de videojuegos, a crear estaciones meteorológicas o calculadoras. El resultado puede exportarse para usarse fuera del juego, disfrutando así de aplicaciones únicas que podemos usar en el día a día.

Han tardado dos años en pasar de un prototipo básico a un juego, pero ahora se ve que tiene un potencial enorme.

Podéis ver más detalles en store.steampowered.com.