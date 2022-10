Cyrusher XF690, la ebike de 1000W y 80 km de autonomía, al detalle

Hay pocas bicicletas eléctricas que llamen tanto la atención como las de Cyrusher, marca conocida por fabricar fat ebikes, bicicletas con neumáticos enormes ideales para montaña, playa y cualquier otro terreno que requiera suspensión y potencia.

Llevo ya tres semanas con el modelo plegable, la Cyrusher XF690, una bicicleta impresionante en todos los aspectos, de esas que hacen que la gente te pare en los semáforos para preguntar cuánto cuesta.

Antes de ponerme con los detalles, y de mostraros los dos vídeos que ya he colgado en Youtube, os comento sus características principales que pueden leerse en la página de ebikes de Cyrusher: 80 km de autonomía, batería de 48V 12.8Ah, potencia de hasta 1000W, neumáticos gruesos de 4.0″, motor Shimano de 27 velocidades, suspensión delantera y trasera, acelerador de giro, frenos hidráulicos… todo eso por 1699 euros.

Cyrusher entrega en toda Europa, la mía llegó en tres días, a Barcelona, desde Praga. Podéis ver los detalles de la logística en cyrusher.es.

Montaje de la Cyrusher XF690

En este vídeo tenéis la experiencia del unboxing y del montaje de la bicicleta.

No fue difícil, en menos de una hora la tenía lista. En el manual, bastante básico, indican que se tarda unos 40 minutos, aunque depende mucho del espacio que tengáis disponible para darle la vuelta, y realizar maniobras con una bicicleta que pesa 38 kg.

Bicicleta bien protegida en la caja

Rueda delantera fácil de quitar

Aconsejo quitarle la batería durante el montaje, ya que es muy pesada, y hará que la bici sea más ligera para manipularla. La batería se quita con la llave que vienen en la caja, y viene escondida dentro del cuerpo de la bicicleta, tal y como se verá en el final del segundo vídeo.

Es mejor quitar la batería antes de montar la bicicleta, ya que hará que sea más ligera al darle la vuelta

En la caja vienen todas las herramientas necesarias para montarla, incluyendo las llaves. Las partes más delicadas vienen protegidas, y la bici no viene plegada, aunque la rueda delantera hay que ponerla. Ese es un tema importante, ya que poner y quitar la rueda delantera es realmente sencillo, un tema que hay que tener en cuenta por si deseáis quitarla para evitar el robo mientras estáis despistados por la calle (es una bicicleta realmente llamativa, por lo que todo cuidado es poco).

Las herramientas vienen incluidas, y el montaje es muy intuitivo

Durante el montaje hay que tener especial cuidado con los frenos, para no aflojarlos o apretarlos más de lo debido, aunque es fácil identificar las piezas que hay que tocar en caso de una manutención. Los frenos se desmontan fácilmente para cambiar el líquido en caso de que sea necesario en el futuro.

Características y primeras impresiones de la Cyrusher XF690

En este vídeo podéis ver los primeros paseos y detalles de la Cyrusher XF690.

Plegando y aparcando



No es fácil tenerla dentro de casa, ni siquiera plegada, ya que los neumáticos gordos hacen que no sea sencilla su movilidad. Aún así, cabe bien en el recibidor de casa, y cuenta, como se aprecia en el vídeo, con un soporte inferior para que mantenga el equilibrio. Plegada tampoco cabe bien en cualquier maletero de coche, por lo que en mi caso la solución ha tenido que ser usar el clásico soporte para bicis que se instala en los vehículos.



Palanca para abrir la bicicleta, plegarla y sacar la batería

Plegarla es fácil, no requiere mucha técnica, aunque hay que tener cuidado para no pillarse los dedos. Es una bici pesada, por lo que un despiste puede acabar en moratón. Una vez plegada, se mantiene así fácilmente, y al levantarla por el centro, podemos moverla como si fuera una silla de ruedas, siendo así un juego de niños moverla plegada hasta su lugar de destino.

El acelerador de giro



En el manillar derecho tenemos el acelerador de giro, un acelerador que se activa como si de una moto se tratara. Cuando lo hacemos, el motor de la bicicleta se activa y la empuja fuerte, siendo así ideal para arrancar cuando estamos en una pendiente. Este tema es importante que quede claro: no es un acelerador que mueva la bicicleta de forma automática como en las motos, es un empuje temporal que podemos activar cuando sea necesario. En mi caso lo activo cuando estoy en un semáforo y quiero salir rápido, sin tener que darle al pedal, o cuando estoy en una pendiente pronunciada y quiero acelerar brevemente para sortear algún obstáculo.

El diseño



Es lo que más me gusta de la bicicleta, después de su potencia, claro. Es robusta, alta y pesada, no da miedo llevarla a la montaña para descubrir senderos, puede con todo. Es cierto que al ser tan alta se hace difícil subir si no hay buena flexibilidad, pero inclinándola un poco, se sube sin problemas. Es ideal para personas de más de 1,65m, menos que eso requiere una habilidad y experiencia extra.

El que tenga la batería oculta de esa forma es especialmente atractivo, aunque hay que tener cuidado con la inclinación. Al abrir la bicicleta y poner la llave, la batería cae por efecto de la propia gravedad, por lo que requiere preparación para evitar un susto en los dedos del pie.

Está disponible en varios colores, incluyendo amarillo, rojo, azul y verde, tal y como se aprecia en su página web.

La potencia



Llegamos al punto clave, a lo que consigue hacer cuando el ciclista quiere algo de ayuda. Tiene cinco marchas, cinco niveles de asistencia, que combinadas con las 27 marchas de la bicicleta, hacen que haya combinaciones de todo tipo. En mi caso puedo estar con la marcha de máxima velocidad en los piñones, y con una asistencia de 2 puedo subir el paseo de San Juan de Barcelona sin problemas. Lógicamente, si bajo la marcha de los piñones, podría hacerlo con asistencia número 1.

El caso es que hay cinco niveles de asistencia, y con el nivel 3 ya consigo subir pendientes importantes sin realizar prácticamente ningún esfuerzo. Aún tendría que probarlo en subida agresiva de montaña, pero eso os lo enseñaré con calma en otro vídeo.

Es importante tener en cuenta que la asistencia del motor es opcional. Puedo tenerlo encendido y en asistencia cero, para tener luces, por ejemplo, y si necesito algo de asistencia, puedo subir fácilmente con el control del manillar izquierdo que se puede ver en la imagen superior.

Cuenta con 1000W de potencia máxima, y un torque (par motor) de 80 Nm (Newtons por metro). Potencia es rapidez y torque es fuerza, por lo que decir que tiene un torque de 80 Nm significa que tiene una gran capacidad de mover mucho peso.

Los frenos

Llegamos a una parte fundamental, ya que una bicicleta tan potente debe tener unos frenos adecuados. Si fueran frenos normales, voy con marcha a potencia máxima, a 25 km/h (el límite de velocidad que lleva), y tengo que frenar, necesito frenos que, además de parar la rueda, paren el motor. Esto es importantísimo en las bicicletas eléctricas, más aún en las de alta potencia, ya que si solo frenaran las ruedas, y el motor sigue empujándolas, el frenado sería insuficiente.

Los frenos de la Cyrusher XF690 son frenos de disco totalmente hidráulicos, gigantes, de 180 mm, con capacidades de corte del motor.

La amortiguación



Ir en bicicleta por un camino lleno de piedras y no sentirlas, es una experiencia recomendable. La Cyrusher tiene horquilla de suspensión delantera de aleación con 80 mm de recorrido, ajuste de precarga y bloqueo, se puede ajustar con la rueda roja que veis en la foto. En la parte trasera tiene una suspensión de resorte adicional, justo debajo del sillín.

Es perceptible, no es algo que se venda y quede bien solo en papel. Mi cuerpo prácticamente no se mueve, aunque también es cierto que, como decía antes, aún no la he llevado al límite en ese sentido, me faltan las pruebas de montaña que veréis durante las próximas semanas por aquí.

Conclusiones

Ya he probado bicicletas eléctricas de diversos tipos, pero es mi primera mountain ebike, y mi primera fat bike. La experiencia ha sido tan buena que me costará volver a mi bicicleta tradicional. El equilibrio que se siente con estos neumáticos es de otro mundo, y la potencia de 750W, con posibilidad de llegar a los 1000W, me da la seguridad de poner superar obstáculos que no podría superar debido a mi, de momento, baja resistencia física.

He podido ir con bicicleta por la playa, y pretendo hacer recorridos por montaña que nunca habría pensado que podría hacerlos. El saber que hay potencia disponible y que puedo bajarla cuando quiera para darle trabajo al músculo, es una tranquilidad que vale la pena todo euro invertido.

Sobre el precio: después de haber tenido en manos bicicletas de más de 5.000 euros, ver una maravilla así por 1699 euros me parece toda una ganga.

Podéis ver más detalles en en la página de ebikes de Cyrusher.