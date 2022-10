10 trucos de Google Assistant que te ayudarán a exprimirlo al máximo día a día

Google Assistant, como ocurre prácticamente con cualquier otra herramienta de Google, cuenta con algunos trucos o cosas realmente interesantes que te pueden ayudar en diferentes de tu día a día.

Tal vez conozcas un par de ellos o directamente puede que no sepas sobre nada de este tema, así que para orientarte un poco en el área, el día de hoy te estaremos comentando sobre 10 trucos que seguramente te servirán para exprimir al máximo el asistente de Google.

Realiza traducciones de manera inmediata

¿Sabías que es posible realizar traducciones rápidas en tu móvil a través de Google Assistant? Pues la respuesta es sí, y en caso de que debas traducir velozmente a causa de una emergencia o el motivo que tengas, solo será necesario usar el comando de Ok Google, cómo se dice (la oración) en (el idioma). Un ejemplo puede ser: Ok Google, cómo se dice buenas noches en alemán.

Identifica canciones

A todos nos ha pasado que escuchamos una buena canción que no conocemos y deseamos conocer ahora su nombre. Bajo este contexto, puedes pedirle a Google que identifique la canción que esté sonando en el ambiente con solo decir Ok Google, qué está sonando.

Reanuda series

Otra cosa interesante que puedes hacer desde Google Assistant es el retomar series o películas por donde las hayas dejado, independientemente de la plataforma de streaming que sea, llámese Netflix, HBO, Amazon Prime Video, etc.

Estos servicios recuerdan de manera natural dónde dejaste de ver la serie o película en cuestión, así que solo bastará que uses el comando de Ok Google, pon Peaky Blinders en Netflix, por ejemplo.

Infórmate sobre el tráfico y la ruta a un lugar

En caso de que no desees abrir directamente Google Maps o no puedas utilizar el móvil, está la opción de que uses un sencillo comando del Asistente de Google para que se genere una ruta y así puedas saber cómo llegar a algún lugar. Para ello, únicamente deberás decir Ok Google, cómo ir a (el lugar que desees).

Pide información sobre palabras

Conocer la definición de las palabras de manera rápida también es algo que te permite hacer Google Assistant. Usa el comando de Ok Google, qué significa (aquí la palabra que quieres conocer), para que así el asistente pueda buscar la definición oficial de esta en Wikipedia.

Por cierto, también puedes pedir que te diga sinónimos y/o antónimos de la palabra en cuestión, además de que también es posible pedir que te la deletree por si es una palabra compleja.

Juega a los títulos que tiene disponible el asistente

A Google también le gustaría ayudarte si necesitas pasar el rato con un juego, por lo que puedes aprovechar los diferentes juegos básicos disponibles con solo pedírselo al asistente. Para conocer la lista de títulos, usa el simple comando Ok Google, jugar.

Pídele que cante canciones

Sí, el Asistente de Google también es capaz de cantarte si así se lo pides, lo cual resulta ser bastante divertido. Ciertamente son bastantes las temas que puede llegar a cantar, además de que puedes pedirle que te cante algo en específico, como por ejemplo Ok Google, canta una canción o directamente Ok Google, canta reggaeton.

Úsale para hacer conversiones de dinero

Son muchas las ocasiones en las que puedes necesitar hacer conversiones rápidas de dinero, y como para resulta ser con casi cualquier otra cosa hoy en día, puedes utilizar a Google para que te responda de manera inmediata esa pregunta. Para ello usa el comando Ok Google, cuántos dólares son 100 libras esterlinas.

Averigua la fecha de lanzamiento de videojuegos

Si eres un fiel seguidor de los videojuegos y estás inmerso en ese mundo, tal vez te pueda interesar la fecha de lanzamiento oficial que tenga algún título que esperes con ansias. Dicho eso, puedes pedirle al Asistente de Google que te diga dicha fecha con el comando Ok Google, cuándo sale God of War: Ragnarök.

Conoce lugares de interés

Si estás en una ciudad que no conoces y deseas ir a lugares de interés en esta, Google también se presta a ayudarte con esto. En base a los propios datos de Google Maps, puedes usar el comando de Ok Google, lugares de interés de (la ciudad que desees).