5 de las mejores alternativas a los Apple Watch

Puede que los Apple Watch sean la mejor oferta de relojes inteligentes que hay en el mercado, aún más con el nuevo y potente Apple Watch Series 8, el renovado Apple Watch SE y el flamante Apple Watch Ultra.

No obstante, esto no significa que no haya otras opciones de altísima calidad y que sí sean disponibles con móviles Android. Dicho esto, en el presente post estaremos enseñándote cuáles son esas alternativas que mejor consideramos para sustituir al Apple Watch, así que sin más, vamos a por ello.

El Samsung Galaxy Watch 5 Pro (519,90 euros) es la mejor alternativa Wear OS que puedes comprar en la actualidad, sin duda alguna. Y es que sobre la base sólida establecida por su predecesor, este nuevo smartwatch cuenta con unas notables características que le hacen directamente competidor del Apple Watch Series 8 y del Ultra.

Dispone de una batería de 590 mAh, cuerpo de titanio con una lente recubierta de zafiro, pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas, procesador Exynos W920, certificación IP68 y un apartado de salud bastante completo, con un nuevo sensor de temperatura de la piel, frecuencia cardíaca, señal eléctrica cardíaca, bioimpedancia eléctrica, entre otras cosas.

Ya hablando del Garmin Venu 2 Plus, comentamos que se trata del mejor sustituto del Apple Watch en el apartado del fitness y la salud. Desde un punto de vista general, dispone de una notable precisión de GPS, seguimiento del sueño, espacio para almacenar hasta 650 canciones, carga rápida y autonomía de 8 días en modo smartwatch y 10 días en modo ahorro.

También dispone de soporte para asistente de voz y funciones como Body Battery para medir y controlar los niveles de energía de tu cuerpo, Garmin Coach como «entrenador personal» o también el seguimiento de la salud femenina, entre otras cosas. Puedes encontrar este modelo de reloj por 412,99 euros en Amazon.

Lo interesante este smartwatch pasa primeramente por su apartado estético, donde resulta ser casi idéntico al Apple Watch. Luego, están las especificaciones técnicas donde también se asemeja un poco al modelo del reloj de Apple.

Se encuentra disponible en dos tamaños: 41 y 46 milímetros, con pantallas AMOLED de 1,6 y 1,91 pulgadas respectivamente y un procesador Snapdragon Wear 2500, fabricado por Qualcomm.

El Oppo Watch (299 euros) dispone de los bien conocidos sensores de seguimiento preciso del esfuerzo diario, el ritmo cardíaco y el sueño. También cuenta con soporte para e-SIM, con lo que podrá tener su propio número y así puedan llamarte directamente al reloj.

Llega la hora de presentar el Fitbit Sense, la mejor alternativa de la empresa con base en San Francisco a los Apple Watch. Se trata de un reloj principalmente enfocado para los deportes, el cual sin duda resultó ser uno de los mejores smartwatches del 2021 y, de manera muy probable, el más emblemático de FitBit.

Dispone de una pantalla AMOLED de 1,58 pulgadas en formato cuadrado, autonomía de más de 6 días (según FitBit), carga rápida, NFC, Google Assistant y gran variedad de funciones de salud y estado físico, como lo es el sensor de temperatura cutánea, sensor óptico multirruta de frecuencia cardíaca, sensores eléctricos con múltiples funciones compatible, etc. Compra este modelo de FitBit por 245,78 euros en Amazon.

Ya yéndonos por una opción más económica, aquí es donde aparece el Amazfit GTS 2, un reloj extremadamente popular en el mercado y, por tanto, una de las alternativas de bajo precio para el Apple Watch. De hecho, el propio diseño de este reloj es bastante similar, aunque esto se queda solo en el diseño porque internamente soy muy diferentes.

De entre sus características más importantes, se encuentra su pantalla AMOLED de 1,65 pulgadas, Amazfit OS, batería de 246 mAh (7 días de autonomía aproximadamente), resistencia al agua de 5 ATM, 12 modos deportivos, medidor de frecuencia cardíaca, medidor de nivel de oxígeno en la sangre, etc. ¿Cuál es su precio? Pues bueno, a día de hoy puedes comprar un Amazfit GTS 2 por 136,90 euros.