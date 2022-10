Windows 11 tiene un problema con la transferencia de archivos grandes

El equipo de Microsoft anunció que la última actualización de Windows 11 (versión 22H2) tiene un bug que afecta la transferencia de archivos grandes.

Si bien no será un problema que nos afecte en el uso diario del equipo, puede que te encuentres con este problema cuando trabajas con archivos grandes en determinado contexto.

Cómo solucionar el bug de la última actualización de Windows 11

La última actualización de Windows 11 trajo muchas novedades interesantes, que cambian algunas de las funciones populares del sistema operativo y mejoran otros aspectos.

Y por otro lado, junto con esta actualización se han colado algunos problemas que traen de cabeza a los usuarios. Y uno de ellos tiene que ver con la transferencias de archivos que pesan varios GB.

Tal como menciona el equipo de Microsoft, cuando quieres transferir archivos de muchos GB desde un equipo remoto a un PC actualizada de Windows 11, notarás que el proceso se vuelve muy lento. Específicamente mencionan que la transferencia puede ser hasta un 40% más lenta.

Un error que solo aparece en los equipos con Windows 11 actualizados a la versión 22H2, así que si aún no has instalado este paquete no encontrarás ningún problema. Por el momento, Microsoft no ha encontrado la forma de solucionar de forma permanente este bug, pero proponen una solución temporal, que se detalla en el blog de Microsoft.

Si le das un vistazo verás que se trata de usar unas herramientas de línea de comando para restablecer el rendimiento (en cuanto a la transferencia de archivos) y volver al estado que se tenía en la versión anterior a la 22H2.

Aquellos que se animen a ejecutar este cambio podrán contar con una solución rápida a este bug, y los demás tendrán que esperar a una próxima actualización o parche para que se solucione de forma definitiva este fallo.