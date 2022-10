Así puedes proteger al máximo la privacidad de tu iPhone que esté actualizado a iOS 16

Para todos aquellos usuarios con iPhone que estén actualizados a iOS 16, a partir de ahora pueden gozar de diferentes opciones que hay para proteger al máximo tu privacidad dentro del dispositivo.

Hay muchas formas de mejorar ahora este apartado de la privacidad en el móvil, por lo que para esta ocasión podrás encontrar aquí algunas de las opciones que mejor consideramos, así que vamos directamente a por ello.

Emplea tu Apple Watch para desbloquear el iPhone

A pesar de que Face ID es el principal mecanismo de desbloqueo en los últimos iPhone, puede ocurrir que haya algunas situaciones donde no funcione o donde no puedas utilizarle. Para estos casos, ahora también puedes desbloquear el móvil con tu Apple Watch.

Dentro de la configuración de Face ID y código, podrás encontrar la palanca de Apple Watch en la sección de Desbloquear con Apple Watch. Con activarle, cada vez que Face ID llegue a fallar, el sistema enviará un ping al reloj.

Comparte tus fotos sin su ubicación

¿Sabías que cuando compartes una foto, los metadatos de esta hacen posible que los demás puedan saber la ubicación exacta de donde se efectuó y el móvil que la tomó? Esa es una realidad que ahora puedes cambiar, ya que ahora iOS 16 permite el envío de estas sin dicha información. Para arreglar esto, lo único que debes hacer es lo siguiente:

– Entra a la app de Fotos.

– Encuentra la fotografía en cuestión que quieres enviar.

– Una vez dentro, pulsa sobre el botón inferior de Compartir.

– Pulsa sobre la pestaña de Opciones que se muestra en la parte superior de la pantalla.

– Desactiva la palanca de Ubicación.

Trata los permisos de manera separada en cada app

Algo interesante que te permite hacer iOS 16, es el tratar los permisos de cada app de manera independiente para así desactivar todos los permisos que no quieres que tenga una aplicación en específico. Para ello, solo tienes que entrar a la app de Ajustes, bajar de todos y acceder a la pestaña de la app que desees.

Cuando hayas accedido a esta zona, podrás ver esos permisos a los que tiene acceso la app. En caso de que no quieras que una en específico tenga acceso a la cámara o al micrófono, por ejemplo, puedes desactivar sus palancas y ya está, aunque ten en cuenta que esos permisos son los que hacen que las aplicaciones funcionen correctamente.

Emplea el Modo de aislamiento únicamente en casos extremos

Se podría decir que esta es la principal novedad de este tema de la seguridad y privacidad en iOS 16. Y es que el Modo de aislamiento es una función que está diseñada para blindar de manera extrema tu iPhone, esto en caso de que seas o sospeches que serás víctima de un ciberataque, lo cual ya vienen siendo palabras mayores.

Aunque no se comenta de manera directa, Apple sí que deja ver que esta función está pensada para proteger a personas con responsabilidades en empresas o en el gobierno, principalmente. De igual manera, si llegas a necesitar de esta herramienta, se te deja bien claro que el iPhone no estará funcionando con normalidad debido a que se limitarán aplicaciones, sitios webs, etc.

Para activar esta función debes de seguir los siguientes pasos:

– Entra a la app de Ajustes en tu iPhone.

– Accede a la pestaña de Privacidad y seguridad.

– En el bloque de Seguridad, entra en el Modo de aislamiento.

– Presiona en Activar Modo de aislamiento. Allí se te mostrarán las consecuencias y a lo que se someterá el móvil mientras esté encendida la función.

– Actívale y espera a que tu iPhone se reinicie para que el modo de aislamiento comience a funcionar.