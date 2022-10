Ahora que Elon Musk ha aceptado comprar Twitter, comienza la aventura

Después de un tira y afloja entre Elon Musk y Twitter, el bueno de Elon decidió comprar Twitter con las condiciones que especificó al principio. Ha preferido hacerlo así, antes de que sea un juez el que le obligue a hacerlo, afectando a su reputación y, sin duda, al valor de las acciones de todos sus negocios.

Después de informar hace pocas horas que sí comprará Twitter, las acciones de la empresa subieron ligeramente, pero las de Tesla bajaron, ya que los inversores no creen que vaya a poder dedicarse a Tesla todo el tiempo necesario, siendo necesario dividirlo con «su nuevo juguete».



Valor de Twitter en el mercado después del anuncio de Elon Musk



Valor de Tesla en el mercado, con la ligera caída después del anuncio

Ahora Elon Musk cerrará la compra, dentro de pocas semanas, y después comenzará a definir una estrategia viable para que se transforme en el «universo de libertad» que prometió hace meses.

No sabemos a qué se refiere con eso de «libertad», ya que lo de eliminar la censura no siempre es una buena idea. Twitter ya está trabajando intensamente en su sistema de moderación, así como en funciones que permitan editar el contenido, pero el modelo de negocio no es muy sabroso. Seguramente Elon Musk trabajará para que Twitter sea rentable, y todo funcionará bajo una sola batuta, la suya.

Otra intención de Musk, a largo plazo, es transformar a Twitter en una aplicación que haga de todo, desde red social a plataforma de chat pasando por tienda online, pero aún falta mucho tiempo para ello.

2023 será un año completamente diferente para Twitter, aunque seguramente el día a día de los usuarios no será muy diferente del que hemos tenido durante los últimos años.