TikTok lanzará opción de compras online en Estados Unidos

TikTok sigue creciendo en todo el mundo, pero el modelo de negocio aún está siendo definido.

Es cierto que hay anuncios, pero no muchos. Publicarlos sale caro, y el público es muy joven, tiene poco poder adquisitivo.

Ahora TikTok informa que está buscando socios para lanzar su oferta de compras en vivo en los Estados Unidos, algo semejante a lo que ya hacen otras redes sociales, como Instagram.

Lo leemos en Financial Times, donde indican que TikTok está negociando con TalkShopLive, con sede en California, con el objetivo de ofrecer la función de compras en vivo que muchos esperan. Si alguien divulga un vídeo con un vestido, los seguidores podrían comprar dicho vestido, por ejemplo.

El objetivo es que los creadores y marcas puedan vender productos a través de videos. Del dinero pagado, el 10% se iría a TalkShopLive, aunque se espera que durante la primera fase TikTok se haga cargo de todas las comisiones para que el consumidor tenga un mejor precio.

De momento no hay ningún acuerdo firmado, pero el camino de TikTok está claro. El año pasado se asoció con Shopify para permitir que las cuentas comerciales integren sus catálogos en una pestaña dedicada, y comenzó a probar un feed de Tienda dedicada con productos vendidos por comerciantes.

Esta función ya la estuvo probando hace unos meses en el Reino Unido, y ya funciona en Asia. Ahora los objetivos propuestos están más concentrados en Estados Unidos y Alemania.

Mientras que Instagram ha confesado que su sistema de comercio electrónico no ha tenido el éxito esperado, TikTok comienza a apostar fuerte por el tema. Mi opinión es que estamos hablando de un público muy joven que no se puede permitir comprar la ropa que anuncian los y las modelos en la plataforma, pero no sería la primera vez que me equivoco.