Cómo usar Alexa Guard en tus altavoces Echo para convertirlas en guardias de seguridad de tu hogar

Una de las opciones que menos se conocen de los altavoces Amazon Echo, es Alexa Guard para advertir sobre intrusos, incendios o monóxido de carbono, lo cual sin duda está interesante y se le puede sacar mucho provecho.

Y es que como tal, los altavoces Echo prácticamente lo que escuchan son las palabras de activación que dicen los usuarios en voz alta, eso es todo. No obstante, se les puede dar un uso diferente a estos altavoces con Alexa Guard.

Básicamente, cuando se tiene la versión básica de Alex Guard habilitada, los altavoces Echo se vuelven capaces de escuchar y alertar sonidos como de cristales rotos, alarmas de humo y monóxido de carbono, noticia que se hace llegar al usuario vía notificaciones en la app de Alexa para móviles.

Ahora bien, activar esta función no es para nada complicado, aunque eso sí, por el momento solo se encuentra disponible dentro del territorio de Estados Unidos. Y aunque se espera que pronto pueda llegar a expandirse hasta Europa y demás territorios, hasta la fecha esto no ha ocurrido.

Teniendo esto bien en claro, lo que se debe hacer para poner a funcionar la herramienta de Guard en un Amazon Echo es lo siguiente:

– Desde un móvil Android o iPhone, entra a la app de Alexa.

– Pulsa sobre la sección de Más, en la esquina inferior derecha de la pantalla.

– Accede al apartado de Configuración.

– Una vez allí, baja un poco hasta encontrar la pestaña de Guard o Guardia, y pulsa sobre esta.

– Oprime ahora en Configurar detección de sonido y sigue las indicaciones que se mostrarán.

Como medidas extras de protección ante intrusos, también se puede configurar esta sección de Guard para que encienda las luces inteligentes que se encuentren vinculadas a Alexa, conectarle con diferentes sistemas de seguridad, etc. Lo más recomendable también es que se disponga de varios altavoces Echo por toda la casa, para que así no haya ningún espacio que no esté monitoreado.

En caso de que se desee ir un paso más allá, también se puede optar por adquirir el servicio pago de Alexa Guard Plus para que, entre otras cosas, las personas puedan disfrutar de ventajas como detecciones de sonido de pasos, cerrar puertas, hablar, escucha en vivo, grabaciones de audio, acceso directo 24/7 con la línea de ayuda de emergencia, entre otras cosas.