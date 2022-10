Nuevas funciones en Microsoft Outlook para gestionar las contactos

Si usas Microsoft Outlook te encontrarás con novedades que te ayudarán a administrar tus contactos.

Las nuevas funciones que implementa Microsoft te ahorrará tener que actualizar tus contactos de forma manual y perder tiempo organizándolos una y otra vez.

Así podrás gestionar tus contactos desde Microsoft Outlook

Una de las novedades que encontrarás en Microsoft Outlook es que permite organizar los contactos en categorías. Estas te permitirán organizar los contactos asignándoles etiquetas de diferentes colores.

De esa manera, podrás agrupar los contactos que son de la familia, compañeros de estudio, equipo de trabajo, etc. Y si ya tenías los contactos organizados en carpetas verás que ese criterio se pasará automáticamente a las categorías, así que no tendrás que realizar ninguna acción extra.

Por otro lado, también contarás con un nuevo editor para agregar nuevos contactos. Tal como ves en la imagen de arriba, el nuevo editor cuenta con todas las opciones que necesitas para tener los datos y registro completo de tu contacto… nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Y si es un contacto de trabajo, no tendrás que preocuparte por agregar casillas adicionales ya que tiene las opciones para agregar la compañía, departamento, ubicación de la oficina, cargo, etc. Y para los usuarios empresariales se suma un plus, ya que ellos contarán con actualización automática de contactos.

Todos los nuevos contactos que agregue desde la ficha de personas de una persona perteneciente a su organización serán contactos autoactualizables . Estos contactos se mantienen actualizados automáticamente según el directorio de la organización. Cualquier modificación realizada en los datos de contacto, como el número de teléfono, la designación del departamento, etc., se actualizará automáticamente en el contacto.

Para ver estas nuevas funciones dedicadas a la gestión de contactos solo tienes que ir al apartado «Personas» en la versión web de Outlook.