Para contratar desarrolladores que crean apps nocode, y para registrarse y ser contratado

Las aplicaciones nocode son las realizadas por plataformas especializadas que no requieren escribir líneas de código. Hay muchos profesionales que se dedican a ese tema, desarrolladores, aunque no programadores, ya que no trabajan con ningún lenguaje de programación específico.

Por supuesto, hay muchas cosas que no pueden hacerse sin programar, pero la cantidad de opciones existentes en el mercado nocode es tan amplia, que podemos desde crear CRMs personalizados a plataformas de noticias y mucho más.

Ahora ya es posible contratar remotamente a profesionales nocode, y para ello existe la web nocodey.io, un lugar que junta a los mejores desarrolladores del sector, cada uno con su precio, para que podamos analizar su experiencia y contratar al que consideremos adecuado.

Son expertos en no-code, low-code y automatización, y ofrecen varios beneficios a las empresas que busquen este tipo de perfil:

– Envían notificaciones instantáneas a los talentos que coinciden con las herramientas que elegimos en nuestro trabajo.

– Podemos enviar mensajes directos a los talentos que interesen.

– Podemos publicar anuncios ilimitados con pagos mensuales.

– Podemos recibir correos electrónicos sobre talentos registrados semanalmente y tener la primera oportunidad de comunicarnos con ellos.

– Podemos filtrar talentos fácilmente, agregarlos a nuestros favoritos y contactarlos en cualquier momento.

Por otro lado, los desarrolladores pueden agregar su perfil y portafolio totalmente gratis, añadir imágenes y videos al portafolio, recibir notificaciones instantáneas cuando se abran ofertas de trabajo adecuadas y agregar empresas o anuncios de trabajo a los favoritos para recibir notificaciones por cada nueva acción.

Un portal de empleo adaptado a las nuevas tendencias de «programación».